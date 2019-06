Lanzamiento de Cadence of Hyrule en Japón fue un éxito

La combinación de un juego de ritmo inspirado en la exitosa franquicia de Nintendo resultó todo un éxito, además se tiene contemplado un buen debut para el juego de Brace Yourself Games y ahora los resultados están confirmando la expectativa.

De acuerdo con un reporte de Nintendo Life, Cadence of Hyrule de inmediato se convirtió en el título más descargado de Switch en Japón.

El nuevo título de los creadores de Crypt of the Necrodancer se colocó en el primer lugar de ventas digitales para la consola híbrida del 13 al 19 de junio.

Levelup señala que ha superando juegos como Cuphead, Super Mario Party 2, Undertale y Final Fantasy VII, los cuales se han mantenido como los preferidos del sector.

Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer - Featuring The Legend of Zelda está disponible en Switch.