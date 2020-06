La visibilidad era perfecta, este Tesla Model 3 no vio un camión

Esta mañana, un Tesla Model 3 se estrelló de frente contra un camión que había volcado en el carril interior de una autopista de Taiwán. Todo indica que el Autopilot no detectó el obstáculo blanco que tenía justo enfrente, pese a que el carril estaba despejado y la visibilidad era perfecta.

Según The Liberty Times, el accidente ocurrió en la carretera nacional 1 a su paso por el condado de Chiayi. Eran las 6:40 de la mañana y los conductores se declararon ilesos, negándose a ser trasladados al hospital. La policía entendió que el propietario del Tesla había activado el asistente de conducción del vehículo y no vio el camión hasta que fue demasiado tarde para frenar, indica Gizmodo.

Los videos del accidente son demoledores. El Tesla avanza a velocidad de crucero contra el camión por un carril completamente despejado. Solo en el último momento, el conductor acierta a frenar. Sería un accidente imposible si el conductor hubiera estado prestando atención a la carretera, pero no sería el primer accidente atribuible a un exceso de confianza en el Autopilot.

Tesla denomina “piloto automático” a la capacidad de sus coches de girar, acelerar y frenar automáticamente cuando hay otros vehículos o peatones en su carril. La compañía vende como un extra la “capacidad de conducción autónoma total” o FSD, un software que puede navegar hasta una ubicación, adelantar, aparcar y, en el futuro próximo, reaccionar a las señales y los semáforos y conducir automáticamente por vías urbanas. Se suele llamar “Autopilot” a todo.

A pesar del nombre, el asistente de Tesla no es un sistema de conducción autónoma y no debería usarse si no es con las manos al volante y prestando atención a la carretera. Es un asistente basado en un radar, ocho cámaras y un software de aprendizaje automático que aún tiene problemas para diferenciar objetos inmóviles de color claro en un día soleado.

Los sistemas LiDAR basados en láser podrían propocionar al Autopilot la información adicional necesaria para evitar estos accidentes, pero Tesla confía en que sus algoritmos mejoren sin necesitad de LiDAR.