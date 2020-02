La virtual idol Hatsune Miku protagoniza comercial para los juegos olímpicos de Tokio 2020

En diciembre de 2019 Hatsune Miku se consagro como la embajadora de la popular bebida isotónica japonesa Pocari Sweat para así publicitar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la finalidad de resaltar la cultura japonesa. En la campaña se ve la participación de otras Idols Virtuales como Mirai Akari, Meiko, YuNi, Fuji Aoi y Hoshino Ichika.

Para impulsar la campaña se lanzó un comercial donde se muestra a Hatsune Miku apoyando a diversos atletas mientras corren las calles de Tokio, también se encarga de brindarles botellas de Pocari Sweat cuando estos las necesitan.

La canción del vídeo promocional es titulada “Aoku Kakero!” (Run into the Blue) interpretada por el pianista Marasy, quien cuenta con una fama ern Youtube de 1,5 millones de suscriptores.

‘El poder del apoyo puede ser una cosa increíble. Yo mismo he sido salvado por ello muchas veces cuando me he enfrentado a algo. Pienso en apoyarse unos a otros como una forma de comunicación bidireccional en la que ambos se dan fuerza y valor. Espero que esta canción, ‘Aoku Kakero!’, pueda inspirar a alguien que se ponga en marcha y comience a correr. Marasy comento sobre su nueva canción.