La vez que Facebook contrató compañía de EU para difamar a TikTok

La afamada red social Facebook hoy llamada Meta se está viendo envuelta escándalos al descubrirse de que se encuentra planeando una campaña en contra de otra famosa red social que cuenta con millones de seguidores, TikTok.

Meta ha pagado a una gran consultora de Estados Unidos con el fin de orquestar una campaña de informaciones que presenten a TikTok, una plataforma rival, como un peligro para el público infantil y juvenil, pública el portal La Vanguardia.

La empresa Targeted Victory, contratada por Facebook, hizo llegar a los medios de comunicación de todo el país artículos de opinión y cartas al director con mensajes que califican a TikTok como una amenaza para la infancia de Estados Unidos. “El sueño sería conseguir historias con titulares como ‘De los bailes al peligro’”, escribió en un correo electrónico un director de campaña.

Los mensajes internos, destapados por el diario The Washington Post , revelan que la misión de Targeted Victory era “hacer llegar el mensaje de que, aunque Meta es el actual saco de boxeo, TikTok es la verdadera amenaza, especialmente por ser una aplicación de propiedad extranjera que es la número uno en compartir datos que utilizan los jóvenes adolescentes”, según un correo electrónico de un directivo de Facebook enviado en febrero pasado.

La campaña pretendía aprovechar las informaciones sobre TikTok para desviar el foco de interés público sobre los aspectos de privacidad y presuntas prácticas monopolísticas de Meta, que están en debate y bajo escrutinio de fiscales y de cargos electos del país.

Según las revelaciones del Post , Targeted Victory contrató “a docenas de empresas de relaciones públicas en todo Estados Unidos para ayudar a influir en la opinión pública contra TikTok”. La campaña se basaba en la publicación de artículos de opinión y cartas al director en medios de comunicación de varios estados sobre supuestas prácticas negativas de la red con presión sobre periodistas y políticos para tratar de difundir esas historias.

Los motivos de la preocupación de Facebook con TikTok se basan en su popularidad entre los más jóvenes. A principios de febrero pasado, Meta anunció que la red social había perdido usuarios por primera vez en sus 18 años de historia.

Por su parte el CEO de Meta, Mark Zuckerberg dijo: “la gente tiene muchas opciones sobre cómo quiere pasar su tiempo, y aplicaciones como TikTok están creciendo muy rápidamente”. En el 2020 calificó a la red china como la “aplicación de más rápido crecimiento”.

Meta ha tratado de competir con TikTok con el lanzamiento de una red de vídeos cortos muy similar llamada Reels, a la que se puede acceder desde la app de Instagram y Facebook. De momento, sin éxito, porque la plataforma china mantiene su crecimiento disparado, mientras que Meta se estanca.

Las prácticas de Facebook para intentar influir en la opinión pública y política en contra de los rivales vienen de lejos. Hace 11 años se descubrió que la red social había contratado a una gran compañía de relaciones públicas para intentar colocar artículos alarmistas sobre las políticas de privacidad de Google, un aspecto en el que la red social no es precisamente un ejemplo a seguir.

La privacidad ha enfrentado a Facebook con Apple desde que esta dio el año pasado la potestad a los usuarios de iPhone de decidir si permiten que las apps rastreen su actividad en internet con fines publicitarios. Esto ataca directamente el modelo de negocio de Facebook, basado en esos datos. La reacción incluyó anuncios en prensa en los que la red social aseguró que el cambio tendría “efectos devastadores” en las pequeñas empresas, a las que afirmó proteger.

En el 2018, The New York Times reveló que unos días antes de que Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook, declarara ante el Congreso, otra empresa contratada por la red social, Definers, distribuyó entre periodistas documentos sobre los 15 parlamentarios que iban a interrogarla. La misma empresa difundió informaciones que presentaban al filántropo George Soros como una cara oculta detrás de los activistas que protestaban contra Facebook. Zuckerberg respondió como si no fuera el responsable y aseguró que cuando se enteró, decidió cortar el encargo a Definers. Otra más en la que se presenta como inocente.