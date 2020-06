La tercera película de Made in Abyss ya tiene fecha de salida para DVD y Blu-ray

El anime de Made in Abyss fue emitido en 2017 por la animadora Kinema Citrus, más tarde lanzaría un par de películas que recopilan lo acontecido en el anime. Ahora, después de 3 años podremos continuar la historia original en “Made in Abyss Movie 3: Fukaki Tamasí no Reimei”.

Su lanzamiento será para DVD y blu-ray el 25 de septiembre en Japón.

Aunque la película ya se había estrenado en cines japoneses el 17 de enero de 2020, por el mismo estudio encargado de su versión al anime, Kinema Citrus y por supuesto las películas anteriores.

En relación a las dos películas anteriores, estas son un recopilatorio visto en el anime y que conocimos bajo el nombre de Made in Abyss Movie 1: Tabidachi no Yoake que se estrenó el 4 de enero del 2019 y Made in Abyss Movie 2: Hourou Suru Tasogare, la que se estrenó el 18 de enero del 2019 en Japón.

Acompañado con la versión en DVD y Blu-ray de la película, se confirma la segunda temporada para la serie de anime, la cual no cuenta con una fecha de estreno, pero si una imagen promocional.

