La tercer temporada de 'Nanatsu no Taizai' llegará a Netflix

La tercera temporada de Nanatsu no Taizai es la que ha recibido mayores críticas por parte de los fanáticos, debido a que el estudio encargado de animar la historia de Nakaba Suzuki fue Studio Deen en lugar de A-1 Pictures.

Titulada como “The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” se estreno en octubre de 2019, contando con una fastidiosa censura para las escenas más violentas y sangrientas. Así mismo, también la calidad de sus combates mejores en comparación con la que vimos en su actual emisión.

Susumu Nishizawa fue el encargado de la dirección de “The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods”. También cuenta con los actores de voces originales:

Yuki Kaji – Meliodas

Sora Amamiya – Elizabeth

Misaki Kuno – Hawk

Aoi Yuuki – Diane

Tatsuhisa Suzuki – Ban

Jun Fukuyama – King

Yuuhei Takagi – Gowther

Maaya Sakamoto – Merlin

Tomokazu Sugita – Ecanor

La historia continua tras la batalla librada entre Meliodas y Los Diez Mandamientos, por lo se le dará seguimiento a este arco.