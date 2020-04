La tecnología durante el confinamiento

Debido al aislamiento por el cual estamos pasando debido al coronavirus, el tiempo que pasamos en nuestras casas es total por tal motivo es de suma importancia el papel que esta jugando la tecnología en nuestras vidas ya que han cobrado un papel central, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para continuar con nuestra rutina en la medida de lo posible.

Gracias a Internet, hoy por hoy podemos trabajar, hablar con nuestros familiares y amigos, hacer compras por medio de aplicaciones, ver las noticias a tiempo real, debido al confinamiento, han aparecido multitud de “planes electrónicos” para pasar el tiempo con entretenimiento y cultura: conciertos en streaming, visitas virtuales a museos, plataformas de contenido audiovisual en abierto, clases de instrumentos, o las sesiones de gimnasia colectiva en casa son algunas de las opciones que podemos elegir conectados a la red.

La nueva realidad del teletrabajo

Aunque muchas empresas ya lo practicaban, esta nueva situación ha forzado a muchas otras a lanzarse a la modalidad del trabajo desde casa, esto ha supuesto un reto para empresarios y trabajadores que han tenido que trasladar equipos a muchas casas cuyos espacios no estaban preparados.

Sin embargo, la tecnología ha conseguido algo increíble y es que se diluyan las barreras físicas para la actividad profesional en muchos sectores.

El work from home es algo muy positivo y perfectamente seguro, si atendemos a las siguientes advertencias:

-Debemos cuidar que el ordenador y las herramientas de trabajo estén en un lugar siempre seguro, a salvo de accidentes.

-Es imprescindible que comprobemos siempre la identidad de los participantes en las videoconferencias y asegurarnos de que no hay ningún número desconocido para todos.

-Del mismo modo, podemos asegurarnos del remitente de los emails que recibimos, sobre todo cuando no los esperamos o nos solicitan realizar alguna acción sospechosa.

-Navegar solo por sitios web cuya dirección comience por HTTPS -no HTTP- y que muestren el candado en la barra de navegación nos garantizará que sean páginas seguras y protegidas.

Fake news

Uno de los males más peligrosos de estos tiempos en los que un post de una red social puede dar la vuelta al mundo en segundos es el de las noticias falsas. Aunque las fake news han existido desde que nació el periodismo, hoy son más que nunca las falsas creencias para los que hay que estar preparado, si bien afortunadamente existen algunas características en las que podemos fijarnos para evitar caer en la trampa, como por ejemplo estar atentos de donde proviene la noticia, ya sea un individuo o una organización, puede ofrecer pistas sobre la veracidad de lo que se relata.

Se puede contrastar la información de la noticia buscando su aparición en otros medios o en sitios web oficiales cuya dirección acabe en .gob.es, .edu, .org.

En el caso de noticias sobre salud, lo mejor es consultar qué dice el organismo competente, en su propia web oficial o sus canales sociales.

Estar cerca de nuestros seres queridos sin exponerlos

Si bien la vida social es uno de los pilares fundamentales del día a día de la gente y el COVID-19 parece que no ha podido cambiarlo, aunque se ha sustituido la calle por la computadora,celular o la tablet, seguimos estando cerca de los nuestros gracias a las apps de videollamadas, que nos permiten conversar con nuestros familiares y amigos. Y no solo eso: muchas incorporan funcionalidades como el karaoke, juegos de preguntas, de dibujos o de adivinar películas.

Actualmente vivimos un momento muy especial en el que, como ciudadanos, somos responsables, no solo de cuidarnos a nosotros mismos, sino de hacer lo posible por protegernos como sociedad. No obstante, y tal y como ponen de manifiestos estos consejos, es importante que tomemos algunas sencillas precauciones también dentro del hogar, para poder llevar la situación lo mejor posible.