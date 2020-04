La segunda temporada de Hi Score Girl ya está disponible en Netflix

Finalmente ha llegado la segunda temporada del anime Hi Score Girl en Netflix, la cual esta disponible en su idioma original que es japones y también subtitulada al español, también se incluye un excelente trabajo de doblaje al español latino.

Aunque su segunda parte debuto a finales de 2019, no había llegado a otras plataformas de streaming ya que Netflix cuenta con los derechos de la serie.

Originalmente se estrenó en julio de 2018 con un total de 12 episodios desarrollados por el estudio J.C. Staff y más tarde realizarían los episodios 13 y 15 que contactan la historia con la segunda temporada.

La historia esta basada en el manga de Oshikiri Rensuke el cual fue publicado en 2010 por la editorial de Square Enix, contando copn un total de 10 tomos.

Esta segunda parte finaliza la historia de amor y rivalidad de Haruo, pero a su vez es el inicio para una nueva protagonista en el nuevo manga del mismo autor con "Hi score girl: Dash". Después de los eventos ocurridos en hi score girl, Hidaka se ha convertido en una maestra quien a su vez no ha encontrado el amor de su vida, ahora tendrá que recuperar la pasión por los videojuegos mientras apoya a sus estudiantes.

Sinopsis

Hi Score Girl es un anime japonés que se sigue la historia del jugador Haruo Yaguchi y su compañera de curso Akira Oono. Haruo pasa todo el tiempo en una sala de juegos de su ciudad, indiferente al resto del mundo. Un día en dicha sala se encuentra con Akira, una chica con buenas notas y dinero.