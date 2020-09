La primera fotografía editada en Photoshop de la historia

Una fotografía con más de 30 años de historia convertida en un icono en la cultura popular, o al menos, permanece en el recuerdo de quienes alguna vez han usado Adobe Photoshop, la archiconocida herramienta de retoque fotográfico. Detrás de un software como Photoshop hay decenas de historias. Una de ellas tiene que ver con una fotografía realizada en un viaje de vacaciones y que sirvió para dar vida a lo que sería Photoshop. Su valor artístico hizo que se popularizara y que haya llegado a nuestros días.

Una simple búsqueda en Internet sobre “Jennifer in Paradise” te mostrará decenas de réplicas de esta fotografía. Un icono en la historia de la fotografía, no por su valor como tal sino más bien por lo que representa para el retoque fotográfico digital. Y es que la fotografía titulada Jennifer in Paradise ayudó a la existencia de Photoshop, una aplicación que cumplió 30 años este 2020 por ser 1990 el año en que se puso a la venta su primera versión.

Puede que no te suene esta imagen. Pero si peinas canas, seguramente la hayas visto en más de una ocasión. Es de esas fotografías de las que se habla cada cierto tiempo en medios de comunicación online o en la prensa mismo. Es más, el propio The Guardian inglés le dedicó un artículo hace unos años explicando su origen y quién era la tal Jennifer.

Su historia también es muy curiosa. Se trataba de una imagen de muestra. Un archivo adjunto a las primeras versiones de Photoshop para que los posibles compradores pudieran comprobar de primera mano qué podía hacer ese software para arreglar y corregir fotografías. Sin embargo, la imagen era tan sugerente que pronto se empezó a difundir en una época en la que internet todavía no era lo que es hoy. De haberse producido este fenómeno en la actualidad, diríamos que Jennifer in Paradise se hizo viral. En una época en la que los archivos se compartían por disquete principalmente, indica Hipertextual.

Thomas Knoll tiene una idea

En varias ocasiones he dicho que el paso del tiempo puede ser cruel para algunos. O no, según se mire. Conocemos nombres como Steve Jobs, Bill Gates o Mark Zuckerberg, para bien o para mal. Incluso les suena a quienes no han tocado un ordenador o a quienes la informática o las redes sociales les son indiferentes. Pero no es así con otros nombres igual de importantes como Thomas Knoll.

A Thomas Knoll le debemos Photoshop, o Display, que es como lo llamó al principio. Luego lo llamó ImagePro y, finalmente, PhotoShop, pero esa es otra historia. El caso es que Knoll tuvo la idea de crear un software que sirviera para ver imágenes en escala de grises, algo muy útil si tenemos en cuenta que en los años 80 muchos ordenadores carecían de la variedad cromática actual. Con el apoyo y la ayuda de su hermano John Knoll, esa idea evolucionó hasta convertirse en una herramienta de procesamiento de imágenes hasta el punto de que en 1989 vendió su creación a Adobe Systems.

Y es precisamente con el hermano de Thomas, John Knoll, con quien surge la historia detrás de Jennifer in Paradise. Más que nada porque fue John quien hizo esa foto en 1987. Y quien aparece en la imagen, Jennifer, en aquel entonces era su novia.

Un recuerdo en el bolsillo

En 1987, John Knoll viajó a Bora Bora con Jennifer, su pareja en aquel entonces. Unas vacaciones de ensueño por lo que se puede apreciar en la imagen. Y para inmortalizar el momento, a John se le ocurrió fotografiar a Jennifer de espaldas a él, en la playa, mirando a la isla de To’opua. Una buena fotografía pero un recuerdo personal al fin y al cabo. Y un gran recuerdo, porque al parecer, en ese viaje John aprovechó para pedir a Jennifer que se casara con él.

Es relevante mencionar que John y Jennifer se conocieron en Industrial Light & Magic. Esta conocidísima empresa de efectos visuales para cine y televisión formaba parte de la también conocida Lucasfilm. Según varias fuentes, ambos habían trabajado sin descanso en el desarrollo de la película Who Framed Roger Rabbit ¿Quién engañó a Roger Rabbit? en castellano, y que se estrenó en 1988. Y como precio a esas jornadas maratonianas, pudieron descansar con unas merecidas vacaciones.

Pero volvamos a Photoshop. El proyecto, iniciado por Thomas, ahora es compartido también por su hermano, John. El hermano mayor aprovecha las instalaciones de su lugar de trabajo en Industrial Light & Magic para probar y desarrollar su editor de imágenes. Tiene el hardware, está desarrollando el software, pero le falta una materia prima imprescindible, las fotografías. Sin ellas, lo que será Photoshop carece de sentido.

Así que en una visita a unos amigos en el laboratorio Advanced Technology Group de Apple, John Knoll aprovecha los escáneres de que disponen para digitalizar una fotografía y así usarla como demostración para Photoshop. El destino quiso que en ese momento tan solo llevase encima una imagen en particular. En concreto, el recuerdo de sus vacaciones ese mismo año en la que aparecía su pareja, Jennifer. Una fotografía de 15 centímetros por 10 centímetros que pasó a ser un archivo en formato TIF.

Una demostración ideal

La casualidad, el destino, hacen que Jennifer in Paradise, como se ha venido a llamar esa fotografía, se convirtiera en la primera imagen a color photosopeada. En palabras del propio John Knoll, la imagen lo tenía todo para ser un archivo de muestra. La variedad cromática y los elementos que mostraba eran ideales para hacer toda clase de retoques y, así, probar todas las herramientas que ofrecía Photoshop.

Pero quién iba a imaginar que la fotografía de Jennifer, de espaldas y en topless, trascendería el uso como imagen de prueba de Photoshop para convertirse en un icono. La culpa es, en parte, del propio John, que decidió incluir la imagen TIF junto al software Photoshop para que las empresas que visitaba pudieran probar el software con un buen ejemplo de fotografía digital.

Como dije antes, quienes probaron Photoshop se hicieron con una copia de la fotografía. De manera que ese archivo TIF fue circulando de ordenador a ordenador. En una entrevista en The Guardian en 2014, John y Jennifer hablan de su sorpresa ante la popularidad de esa fotografía que llegó incluso a ser parte de una performance artística en forma de videoarte en Londres.

Jennifer in Paradise no viene incluida en Photoshop. Es más, otras imágenes fueron haciéndole sombra como icono de este software de retoque digital, como los famosos caballos al galope o el ojo que tuvo varias versiones, ambas imágenes visibles al iniciar Photoshop.

Sobre los protagonistas de esta historia, John Knoll siguió trabajando en Industrial Light & Magic, mientras que su hermano trabajó durante años en el desarrollo de Photoshop cuando fue adquirido por Adobe. Eso sí, en 2019 ambos hermanos fueron premiados por la organización de los Oscars de Hollywood con el Scientific and Engineering Award, un premio que reconoce la labor de creadores de tecnologías o recursos técnicos que hacen posible el cine tal y como lo conocemos.

Si Wikipedia y LinkedIn están actualizados, John Knoll sigue en la actualidad trabajando en Industrial Light & Magic. Eso sí, como Chief Creative Officer, desde 2013, y tras pasar por otros dos puestos desde que empezase a trabajar en Industrial Light & Magic en 1986.

Por su parte, Jennifer Knoll sigue casada con John tras más de 30 años. Eso sí, ya no trabaja en Industrial Light & Magic. Allí estuvo implicada en la producción de efectos de películas tan famosas como Back to the future, Ghostbusters, The Abyss o la antes mencionada, Who Framed Roger Rabbit. Desde mayo de 2008, Jennifer es Directora de Desarrollo en DotGreen, una organización sin ánimo de lucro con fines ecologistas.