CIUDAD DE MÉXICO.- HyperX ARENA Esports Stadium es la primera arena de esports en México, puesto que el fenómeno de los esports ha crecido a pasos agigantados, era solo cuestión de tiempo que los gamers profesionales tuvieran un lugar para disputar las competiciones.

Este espacio fue diseñado por Riot Games, HyperX, TV Azteca y Arena Cinemex que brindará una experiencia de torneos única en México, con el objetivo de elevar el nivel competitivo en México.

Los fanáticos podrán vivir presencialmente las emocionantes partidas de esports.

“El acuerdo que hicimos en Riot Games con TV Azteca, Arena The Place To Play y Cinemex es un gran paso para el crecimiento de este deporte. Ahora nuestra comunidad mexicana podrá acceder a un espacio físico para ver cada partida de la LLA de League of Legends. Es un orgullo poder ser parte de esta oportunidad histórica para Latinoamérica”, expresó Raúl Fernández, gerente de Riot Games Latinoamérica.