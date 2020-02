La película animada de "The Witcher" se centrará en Vesemir

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la confirmación de la serie animada de The Witcher: Nightmare of the Wolf, la cual sería exclusiva de la plataforma de Streaming Netflix, la sinopsis oficial nos explica más detalles sobre la trama de esta producción, confirmando el nombre de nuestro protagonista y en esta ocasión no será Geralt de Rivia, sino Vesemir.

Posiblemente veamos a un Vesemir más joven, convirtiéndose en un elemento importante en la segunda temporada.

Aunque Geralt no sera el protagonista en esta nueva adaptación, posiblemente lo veamos en pantalla por un tiempo menor.

La producción y guión de esta película esta a manos de Lauren S. Hissrich y Beau DeMayo, a cargo de la animación y musica el responsable es Studio Mr, quien ha trabajado en La Leyenda de Korra.

Por el momento el elenco de veces es desconocida, exceptuando la voz de Geralt de Rivia que muy probablemente Henry Cavill preste su voz.