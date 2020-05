La pandemia de coronavirus reclama otra víctima: llamadas automáticas

¿Te has perdido algo en medio de los bloqueos y las órdenes de quedarse en casa? No, no contacto humano. Ni siquiera papel higiénico.

Robocalls.

Los expertos de la industria dicen que las llamadas automáticas están muy bajas: llamadas fraudulentas y molestias de su compañía de tarjeta de crédito para pagar su factura. La pandemia de coronavirus ha causado millones de pérdidas de empleos y los estafadores no han sido inmunes.

YouMail, que ofrece un servicio de bloqueo de llamadas automáticas, dice que se colocaron 2.900 millones de llamadas automáticas en abril en los EE. UU., Por debajo de 4.100 millones en marzo y 4.800 millones en febrero. Eso es un promedio diario de 97 millones de llamadas en abril, frente a 132 millones en marzo y 166 millones en abril.

La razón principal: muchos centros de llamadas globales han cerrado o están operando con menos trabajadores, dijo el CEO de YouMail, Alex Quilici. Si bien puede ser extraño pensar en estafas que se están quedando sin centros de atención telefónica en lugar de un sótano oscuro y espeluznante o un garaje, ese suele ser el caso, particularmente en países como India y Filipinas, dijeron los expertos.



Después de que una orden de cierre entró en vigencia en India a fines de marzo, "vimos el volumen de llamadas básicamente la mitad del día siguiente", dijo Quilici.

Eso significa que los estafadores probablemente volverán a estar vigentes una vez que los centros de llamadas vuelvan a estar en línea. Sin embargo, la aplicación intensificada de los grupos de la industria y el gobierno de los EE. UU. Podría mordisquear los límites de esos volúmenes de llamadas cuando los estafadores regresen. En los últimos meses, las agencias federales se han centrado en perseguir a los pequeños proveedores de telecomunicaciones que estaban permitiendo que las llamadas de COVID 19-estafadores, citando la urgencia de la pandemia.

Y las herramientas de bloqueo gratuitas que ya existían en los teléfonos de muchas personas ayudan a los consumidores a esquivar las llamadas no deseadas, por lo que no está claro cuántos han notado el menor número de llamadas de estafa y telemercadeo en los últimos meses.

"Lo que sí escuchamos de los consumidores es que las herramientas de bloqueo de llamadas son efectivas para reducir un número significativo de llamadas automáticas, pero algunas llamadas no deseadas se deslizarán", dijo Maureen Mahoney, analista de políticas de Consumer Reports.

Las quejas sobre llamadas no deseadas a la Comisión Federal de Comercio han disminuido constantemente desde fines de 2018, y se redujeron en más de la mitad en marzo desde el año anterior, a 240,000. La Comisión Federal de Comunicaciones recibe muchas menos quejas en general, pero dice que también cayeron un 50% en marzo, a 10.000, y un 60% en abril, a 7.500.

Nada de lo cual quiere decir que las llamadas molestas y las estafas telefónicas y los mensajes de texto hayan desaparecido.



"Si bien los informes de llamadas automáticas han disminuido en general, ahora estamos escuchando sobre las personas que llaman invocando la pandemia COVID-19 para pretender ser del gobierno, o haciendo lanzamientos ilegales de atención médica o de salud", declaró una publicación de blog de la FTC a mediados de abril .

Y Mahoney predice que las llamadas se recuperarán de nuevo, y que no solo se tratará de estafadores. Con tantas personas sin trabajo y atrasados en sus facturas, los cobradores de deudas los fastidiarán implacablemente para que paguen lo suficientemente pronto, dijo.