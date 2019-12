La nueva función para las llamadas de voz en WhatsApp

Una nueva función está por llegar a WhatsApp y esto podría traer grandes beneficios que antes no estaban en la app. Principalmente porque parece que podría hacer de las llamadas telefónicas algo del pasado (más).

Llamada en espera

La nueva función que se tiene planeada para WhatsApp algo que ya hemos visto con las llamadas normales, y eso es la capacidad de poder ver si alguien te llama mientras haces una llamada. Eso quiere decir que si estás hablando con alguien por medio de WhatsApp (llamada de voz) y alguien intenta iniciar una nueva llamada de voz contigo, podrás ver quién es antes de aceptar o rechazar la llamada.

Curiosamente, esto tiene un contra muy grande, y es que si bien, puedes contestar la llamada mientras tienes la otra, no puedes dejar la llamada original en espera. Eso quiere decir que tendrás que dar por terminada la otra llamada para poder conectar con la nueva.

Eso sinceramente hace que no valga tanto la pena utilizar esta función, ya que, si vamos a estar terminando llamadas porque alguien más nos llama, mejor es utilizar el servicio normal de llamada de cada teléfono.

Aún así, no hay duda de que surgirán personas que encuentren muy útil esta función, ya que, al final de cuentas, es una llamada dentro de una aplicación y no gasta tus minutos de llamadas, solamente los datos de tu plan, indica Fayer Wayer.

Por otra parte, si has notado que al iniciar tu aplicación se puede ver la leyenda de “From Facebook” y no sabes por qué es, entonces te dejamos una nota que te explica lo que esto significa para el servicio. Además, si es que alguna vez se te ha bloqueado tu cuenta de WhatsApp y no sabes porqué, entonces aquí te dejamos una pequeña guía para que puedas recuperarla con facilidad.