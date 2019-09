La nueva función de Google te ayudará a encontrar algo para mirar

Google anunció esta mañana una nueva función que hará recomendaciones personalizadas sobre qué mirar, incluidos los programas de televisión y las películas, y lo dirigirá a los servicios donde el contenido está disponible.

La función es una expansión de los esfuerzos existentes de Google para señalar a los buscadores web a contenido informativo sobre programas de televisión y películas.

Ya, una búsqueda en Google de un programa de TV o título de película incluirá un cuadro de "Panel de conocimiento" en la parte superior de los resultados de búsqueda donde puede leer la descripción general, ver las calificaciones y reseñas, ver el elenco y, a partir de la primavera 2017, encuentre servicios donde el programa o la película se pueden transmitir o comprar.

En cambio, la nueva función de recomendaciones aparecerá para los buscadores que no tienen en mente un título en particular, sino que escriben consultas como "qué ver" o "buenos programas para ver", por ejemplo. Desde aquí, puede tocar un botón de Inicio en el carrusel "Las mejores opciones para usted" para calificar sus programas de TV y películas favoritas para ayudar a Google a comprender mejor sus gustos.

También puede seleccionar a qué suscripciones tiene acceso para personalizar aún más sus recomendaciones. Esto incluye servicios de suscripción como Netflix, Hulu, HBO GO y HBO NOW, Prime Video, Showtime, Showtime Anytime, CBS All Access y Starz.

También puede indicar si tiene una suscripción de televisión por cable o satélite. Y enumerará programas y películas disponibles para alquiler, compra o transmisión gratuita desde mercados en línea como iTunes, Prime Video, Google Play Movies & TV y Vudu, además de aplicaciones de red como ABC, Freeform, Lifetime, CBS, Comedy Central, A&E e History.

Para comenzar, utilizará un mecanismo de deslizamiento similar a Tinder para calificar los títulos. Los deslizamientos a la derecha indican un "me gusta" y los deslizamientos a la izquierda indican un "disgusto". Puede "saltear" títulos que no conoce o no tiene una opinión.

Después de proporcionar a Google algunos datos iniciales sobre sus intereses, las futuras búsquedas de cosas para ver le ofrecerán recomendaciones personalizadas.

La compañía le dice a TechCrunch que esta información solo se usa con el propósito de recomendaciones, no se ofrece a los anunciantes. En cambio, se trata del objetivo más grande de Google para ayudar a las personas a encontrar la información que necesitan.

La compañía señala que incluso puede ser específico con sus solicitudes, pidiendo cosas como "películas de terror de los 80" o "documentales de aventura sobre la escalada". (Esto también ayudará, cuando no pueda recordar el título de una película, pero sé de qué se trata)

Los resultados de búsqueda de Google devolverán una lista de sugerencias, y cuando elija una que desee ver, el servicio, como antes, le informará dónde está disponible.

La compañía ya comprende bien el interés del consumidor en las películas y la televisión gracias a sus datos en búsquedas populares. Ahora tiene como objetivo tener una buena comprensión de lo que los usuarios individuales también pueden ver.

La nueva función de recomendaciones está disponible hoy en día en dispositivos móviles para usuarios de EE. UU. Con información de TechCrunch.