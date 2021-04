La noche en que Google perdió su dominio en Argentina y un joven aprovechó

"Que pague la deuda externa", "que compre vacunas", "no somos los dueños del mundo porque no queremos". Estas fueron algunas de las reacciones que explotaron en las redes sociales cuando un joven afirmó que había comprado el dominio de Google en Argentina porque estaba vencido y, de manera insólita, la empresa propietaria del buscador más grande de todo el mundo no lo había renovado.

Los mensajes de los usuarios se referían a la posibilidad de que la poderosa firma le tuviera que pagar una fortuna al joven para recuperar su dominio. Algunos incluso le recomendaron cobrar en bitcoines para evadir el pago de impuestos, indica RT.

Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas Kuroña (@Argentop) April 22, 2021

El miércoles por la noche, Nicolás Kuroña, un veinteañero que vive en la localidad de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, tuiteó que era el nuevo dueño del dominio.

Para ese momento, los usuarios ya llevaban un rato sin poder entrar a la página. Simplemente aparecía un anuncio de que el sitio no se encontraba disponible.

El mensaje, que se viralizó de inmediato y convirtió su nombre en tendencia, parecía explicarlo todo, aunque lo que sorprendía, y generaba más burlas, era que la empresa tuviera un descuido de esta magnitud.

Según Kuroña, le bastó entrar a NIC Argentina, el sitio que registra y administra los dominios en el país sudamericano, para darse cuenta de que la denominación google.com.ar estaba disponible porque su anterior propietario no había pagado la renovación. Así, desembolsó 270 pesos, unos 30 dólares, y se quedó con el nombre.

El pago por el dominio de los sitios web generalmente cubre su uso por un año y después hay que renovarlo, por lo que la primera especulación era que el joven había adquirido el dominio en los primeros minutos posteriores a su vencimiento.

Sin embargo, a medianoche, después de un par de horas, nuevamente se pudo acceder a la página. La empresa se limitó a informar que se había resuelto "el problema", sin precisar si había sido solamente una cuestión técnica o si efectivamente había perdido el dominio. "Lamentamos los inconvenientes que esta situación pudiera haber generado y seguimos investigando las causas", afirmó.

Kuroña, quien en ese breve lapso ya había pasado de cientos a miles de seguidores, tampoco aclaró qué había ocurrido. Y en NIC Argentina, nuevamente Google aparecía como propietaria de la denominación.

La confusión se agrandó porque la empresa Open Data Córdoba, especializada en dominios argentinos, afirmó que la propiedad de Google se vencía recién en julio, es decir, que no estaba disponible como decía el joven, que hoy sigue siendo tendencia y que ya fue catapultado a la fama.

"Acá tenes un poco más de info. Google.com.ar no estaba vencido ni caducó. Vencía en julio. Hasta esta madrugada estaba a nombre de Google. Alguien lo transfirió o paso algo raro", respondieron a un tweet que hablaba de que la licencia del gigante tecnológico había vencido.