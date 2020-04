La franquicia de "ARIA" contará con un nuevo proyecto animado

La página oficial de las adaptaciones al anime de Kozue Amano “ARIA”, revelo que la franquicia contará con un nuevo proyecto animado para este 2020 en conmemoración al 15avo aniversario de la serie “ARIA the ANIMATION”, la cual se estrenó en 2005.

La franquicia de ARIA ya cuenta con una adaptación al anime para la televisión, la cual cuenta con tres temporadas: ARIA The ANIMATION de 13 episodios, ARIA The NATURAL de 24 episodios y ARIA The ORIGINATION de 13 episodios.

En 2017 se lanzo un episodio especial titulado ARIA The OVA ~ARIETTA~. Hal Film Maker se encargó de animar tanto el anime de televisión como la OVA.

ARIA es un manga con temática de recuentos de la vida mezclado con ciencia ficción publicado entre 2002 y 2008 en la revista Monthly Comic Blade de Mag Garden. La obra terminó recopilándose en un total de 12 tomos. Además del título principal, esta historia cuanta con una pre-cuela titulada Aqua, publicada en la revista Monthly Stencil entre 2001 y 2002 y de dos volúmenes.

Sinopsis de ARIA the ANIMATION

En el planeta Aqua, alguna vez llamado Marte, vive Akari Mizunashi quien no tiene ningún tipo de inconveniente en vivir de manera precaria con tal de cumplir su sueño; el de convertirse en gondolera en Neo-Venezia. Para ello tendrá que remar y mucho. En el camino encontrará varios obstáculos, marcianos y criaturas extrañas que harán de esta una aventura inolvidable. Y con algo de suerte llegará a ser la dueña de su propia Góndola…