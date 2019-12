La colección está completa, Halo:Reach

Una de las franquicias más populares del mundo de los videojuegos y sinónimo de Xbox es la de Halo, originalmente creada por Bungie para la primer consola de Microsoft, esta serie se mantiene como una de las exclusivas más fuertes de la compañía al punto que se le hizo una remasterización completa a prácticamente todos los juegos de la serie.

Esta remasterización se llamó Halo: The Master Chief Collection que se lanzó para Xbox One en el 2014 y aunque era una colección con los juegos más importantes de la serie que son Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3 y Halo 4 faltan algunos títulos esenciales sobre todo, para los fanáticos de la saga, informa MIlenio.

Con el correr de los años se fueron agregando nuevos juegos como por ejemplo Halo 3: ODST y recientemente Halo: Reach, título faltante en esta colección que finalmente reúne toda la saga (excluyendo los RTS) bajo un mismo techo y una misma descarga.

Salva el mundo de Reach Aunque Halo Reach se lanzó originalmente después de Halo 3, en realidad se trata de precuela directa de Halo: Combat Evolved y tomas el control de un súper soldado llamado Noble Six que llega al planeta Reach, habitado por humanos y que se encuentra bajo el ataque de los Covenant.

El sistema de juego es más parecido al de Halo: Combat Evolved que a cualquier otro juego de la serie. Esto tiene sentido, pues los eventos ocurren mucho antes de las aventuras del Master Chief, aunque encontrarán ciertas armas que pertenecen a la primera entrega de esta serie.

Conquistando nuevos horizontes La razón por la que Halo: Reach está causando furor en este momento no es solamente por el hecho de formar parte de la Master Chief Collection, sino porque es el primer de la serie en mucho tiempo en regresar a la PC.

Estas son las características del juego para PC: Suporte hasta 4K Ultra HD Juego, soporte para teclado y mouse con teclas personalizable, soporte para Adaptive sync Campo de visión, además de la evidente mejora gráfica para el Xbox One y optimizado para Xbox One X.

El juego está pensado para los jugadores con Gaming PC, es decir, todos aquellos que tienen una computadora con una buena tarjeta gráfica, procesador de última generación, suficiente memoria y un monitor con cero latencia.

Obviamente la experiencia en el modo multijugador cambia mucho de consola a PC y es que, el uso del mouse te da una precisión única que definitivamente marca la diferencia e incluso, aún cuando el juego es predominantemente un juego tipo arena donde todos juegan en las mismas condiciones, la inclusión de los nuevos modificadores para armaduras que te dan la posibilidad de correr o de volverte invisible, agregando un poco más de reto a las partidas.

El principio de una nueva aventura en PC Halo: Reach marca el inicio de una nueva era para la franquicia en la PC pues no solo estará llegando más contenido para este título en 2020 sino que Microsoft planea lanzar el resto de los juegos de la Master Chief Collection para esta poderosa plataforma, pero si no quieres esperar tanto, ya puedes descargar la colección completa en tu Xbox y si tienes Game Pass, no te costará un centavo más.