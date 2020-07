La cámara térmica HD del nuevo móvil CAT S62 Pro es capaz de medir la temperatura a 50 metros

¿Necesitas un móvil con una cámara térmica capaz de ver patrones de calor a través de las paredes, detectar seres vivos en la más completa oscuridad o medir la fiebre a 50 metros de distancia? El CAT S62 Pro hace todo eso y es el móvil más bonito de esta veterana familia de smartphones profesionales.

No se puede decir que este nuevo móvil de la marca sea especialmente delgado, pero probablemente sea el único móvil que he visto en lo que va de año con el que la emprenden a martillazos durante su presentación y no pasa nada. El CAT 62 Pro tiene una sólida estructura de acero y Gorilla Glass 6 con certificación de grado militar MIL SPEC 810H. No solo es resistente a caídas repetidas sobre acero desde 1,8 metros de altura. Además es sumergible a metro y medio durante 35 minutos (IP68). Para limpiarlo basta con lavarlo con abundante agua y jabón. Ideal para estos tiempos de pandemia.

Hablando de pandemias, al igual que sus predecesores, el CAT S62 Pro integra una cámara térmica FLIR muyy útil para saber si una persona tiene fiebre. La cámara integra de nuevo sensor Lepton, solo que esta es la cámara de su categoría con mayor resolución. Combinada con el sensor Sony de la cámara principal, es capaz de ofrecer imágenes térmicas de hasta 1440 x 1080.

Una de las mejores características de la app de cámara del S62 Pro es que ahora se puede regular el grado de superposición entre las imágenes térmicas y las reales que ayudan a entender mejor lo que vemos. Hasta es posible alternar entre una y otra con solo hacer scroll y desplazar la imagen con el dedo como si fuera una capa.

El nuevo sensor detecta temperaturas en un rango de entre -20 y 400 grados Celsius y es capaz de medir con precisión la temperatura superficial de un objeto a una distancia de hasta 50 metros, indica Gizmodo.

Internamente, el CAT S62 Pro no es exactamente lo que entendemos por un tope de gama, pero tampoco necesita grandes alardes en especificaciones para cumplir con su función, que es la de móvil profesional para trabajos duros y generalmente sobre el terreno.

Integra un procesador Qualcomm Snapdragon 660 con 6GB de RAM y 128GB de ROM. Su pantalla es una FHD+ de alto brillo preparada para poderse manejar con guantes o con los dedos húmedos. La cámara principal es una 12Mpx con sensor Sony y la delantera una 8Mpx.

El móvil leva Android 10, y desde CAT aseguran que será actualizable a la versión 11 porque de hecho se comprometen a actualizarlo durante un mínimo de tres años. Saldrá a la venta este mes de septiembre a un precio de 649 euros.