La NASA confirma que se unirá a la investigación de los ovnis

La NASA ha confirmado de manera oficial que se unirá a la búsqueda de ovnis e incrementará sus esfuerzos para ayudar a la investigación del gobierno.

Después de la primera audiencia pública en el Congreso sobre 'Fenómenos aéreos no identificados' (UAP) en 54 años este mes y una nueva ley que exige un grupo de trabajo de UAP del gobierno, las fuentes dicen que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio está intensificando sus esfuerzos para ayudar en la investigación.

El nuevo proyecto de la NASA podría ver a la administración lanzar su peso científico detrás de la búsqueda de probables signos de vida extraterrestre, no solo en planetas lejanos, sino aquí mismo en nuestro planeta.

Un portavoz de la NASA dijo que está "evaluando cómo proporcionar nuestra experiencia en observaciones de la Tierra desde el espacio para mejorar la comprensión de las UAP" y "ha consultado con múltiples entidades gubernamentales", pero negó que estuviera estableciendo su propia oficina dedicada a la UAP.

La declaración marca un gran paso para la administración, que previamente descartó todas las sugerencias de que tenía algo que ver con objetos voladores no identificados.

Una fuente afiliada al gobierno de Estados Unidos y familiarizada con la investigación UAP de la NASA le dijo a DailyMail.com que el proyecto probablemente agregará la recopilación de evidencia de cualquier astronauta que haya encontrado objetos no identificados en el espacio y la revisión de imágenes y datos de misiones anteriores para ayudar a investigar cualquier encuentro anómalo.

El trabajo de la NASA va a completar el grupo de trabajo UAP del Departamento de Defensa, encargado por el Congreso de investigar las amenazas que representan los objetos extraños en el espacio aéreo de Estados Unidos y más.

"Va a ser una especie de grupo de trabajo que ayudará a apoyar al Departamento de Defensa", comentó la fuente. 'Está buscando ser complementario.

"Sospecho que será una combinación de esfuerzos que incluirá quizás testimonios de testigos presenciales de empleados y astronautas de la NASA, y luego quizás una revisión de imágenes de archivo antiguas para evaluar si hay algunos hallazgos dentro de los archivos de la NASA que puedan ayudar a AOIMSG", expresó la fuente, refiriéndose al Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados, el grupo de trabajo oficial de OVNIs del DoD con un nombre extraño.

También agregó que el equipo OVNI del Pentágono ya ha pedido imágenes de las cámaras de los transbordadores en algunas de las misiones espaciales de la NASA como parte de sus investigaciones.

"Ha habido varios supuestos incidentes que involucran a astronautas de la NASA y misiones de la NASA que involucran UAP", dijo la fuente, que está familiarizada con las investigaciones de UAP de la NASA, a DailyMail.com.

"En lugar de ignorarlo, creo que la NASA está haciendo lo correcto al abordar este tema de frente".

Una portavoz de la administración espacial dijo que ha "consultado con múltiples entidades gubernamentales sobre cómo aplicar las herramientas de la ciencia para arrojar luz sobre la naturaleza y el origen de fenómenos aéreos no identificados, información que es importante para la agencia desde una perspectiva científica".

La portavoz, la oficial senior de comunicaciones científicas Karen Fox, dijo que los extraterrestres no son la única explicación de los fenómenos extraños en los cielos.

"El número limitado de observaciones de alta calidad de fenómenos aéreos no identificados, que incluyen objetos informados que no pueden ser identificados de inmediato por individuos, actualmente hace que sea imposible sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de las UAP", dijo.

"La NASA está evaluando cómo brindar nuestra experiencia en observaciones de la Tierra desde el espacio para mejorar la comprensión de los UAP".

"La NASA ya ha admitido que ha estado buscando vida extraterrestre dentro de nuestro sistema solar", explicó la fuente anónima afiliada al gobierno. "Simplemente han decidido enfocarse un poco más cerca de casa esta vez".

El año pasado, el jefe de la administración, Bill Nelson, dijo que habló con pilotos de la Armada que encontraron objetos que volaban con capacidades extraordinarias frente a las costas de Estados Unidos en 2004, y añadió su apertura a la idea de vida extraterrestre avanzada.

“Hablé con esos pilotos y saben que vieron algo, y sus radares lo detectaron”, dijo Nelson en una charla de octubre de 2021 organizada por la Universidad de Virginia.

No saben lo que es. Y no sabemos qué es. Esperamos que no sea un adversario aquí en la Tierra que tenga ese tipo de tecnología. Pero es algo.

El jefe de la NASA expresó 'No sé la respuesta' a si los 'tic-tacs' encontrados por los pilotos son extraterrestres, pero agregó: '¿Quién soy yo para decir que el planeta Tierra es el único lugar de una forma de vida civilizada? y organizada como la nuestra?

Los investigadores de ovnis han estudiado a fondo las imágenes de misiones anteriores de la NASA que, según algunos, muestran signos de naves controladas de forma inteligente, indica Daily Mail.

Una de las más famosas es una grabación del 12 de septiembre de 1991 filmada por el transbordador espacial Discovery en la misión STS-48 de la NASA.

Una cámara en el transbordador puedo captar objetos brillantes que parecían volar sobre la tierra, cambiar de dirección y acelerar rápidamente hacia el espacio.

La NASA le dijo al History Channel que ya no tiene las imágenes, pero los investigadores guardaron copias y las compartieron públicamente.

El comandante de la misión Skylab 3 de 1973, Alan Bean, dijo que vio un objeto rojo brillante que destellaba durante 20 minutos y lo anotó en su diario.

"Por la ventana de la sala de oficiales vimos una luz roja brillante con un período de atenuación brillante de 10 segundos", escribió en el registro de viaje.

Se hizo más brillante y se desplazó con nosotros durante 20 minutos o más. Era el objeto más brillante que habíamos visto.

Su miembro de la tripulación, Owen Garriott, captó fotos y los expertos calcularon que el objeto tenía alrededor de 600 pies de largo.

Quizás el ex astronauta más abierto sobre los OVNIs es la difunta leyenda Edgar Mitchell, el sexto hombre en la luna, quien afirmó que una 'cábala de información privilegiada' está encubriendo recuperaciones históricas de accidentes OVNI y contactos extraterrestres. La NASA ha dicho que no comparte sus puntos de vista.

El astronauta del Apolo 11 Buzz Aldrin respondió una pregunta sobre extraterrestres en una sesión de "Pregúntame cualquier cosa" en el foro web Reddit en 2014, diciendo que vio "una luz por la ventana que parecía moverse junto a nosotros" en su camino a la luna.

Agregó: "Hubo muchas explicaciones de lo que podría ser, además de otra nave espacial de otro país u otro mundo", incluido el sol que se refleja en los paneles desechados.

El fallecido astronauta y exsenador John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra, ayudó a establecer la oficina de ovnis del Departamento de Defensa junto con el difunto senador Harry Reid en 2007.

Describió haber visto objetos como "copos de nieve" o "luciérnagas" revoloteando alrededor de su nave mientras se encontraba en el espacio. Los escépticos creen que eran cristales de hielo.

El astronauta de Gemini VII, Jim Lovell, estaba hablando por radio con el control de tierra durante su misión de 1965 cuando dijo que vio un "bogie", usando la terminología de la fuerza aérea para un posible avión enemigo.

'Géminis 7, ¿es ese el refuerzo o es un avistamiento real?' dijo el operador, preguntando si estaba viendo sus propulsores de cohetes desechados.

Tenemos varios, parece escombros aquí arriba. Avistamiento real', respondió Lovell según una transcripción de la interacción. También tenemos el propulsor a la vista.

El ex controlador de vuelo en el Centro Espacial Johnson, James Oberg, dijo que el objeto al parecer podía ser basura espacial.