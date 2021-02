La IA ya puede crear obras que no se distinguen de las piezas originales

La inteligencia artificial ya es capaz de crear desde obras maestras del expresionismo abstracto hasta retratos realistas, piezas que no se distinguen de las pintadas por artistas, según revela un reciente estudio, publicado en la revista Empirical Studies of the Arts.

Tras mostrar seis diferentes pinturas a los voluntarios y realizar dos encuestas, Harsha Gangadharbatla, autor de la investigación y profesor de la Facultad de Medios, Comunicación e Información de la Universidad de Colorado en Boulder, descubrió que unas 200 personas fueron incapaces de distinguir las obras hechas por pintores de las realizadas por una computadora, indica RT.

La inteligencia artificial crea arte mediante algoritmos de aprendizaje automático que se entrenan con miles de imágenes de obras reales. Cuantas más obras de un determinado estilo o estética analice el algoritmo, más parecidos a los humanos pueden ser los resultados, hasta en los más mínimos detalles, como las pinceladas, indicó el experto.

"La creatividad y el proceso creativo son la última frontera en la que el ser humano sigue teniendo ventaja", afirmó Gangadharbatla este miércoles a The Sunday Times. "Si los ordenadores producen algo que las personas consideran implícitamente como humano, como la quintaesencia de lo que es ser humano, entonces ¿qué significa ser nosotros?", agregó.

Además, los resultados del estudio mostraron que los voluntarios solían asociar el arte representativo –que se deriva de fuentes de la vida real y tiende a retratar algo del mundo real, como personas o paisajes– con los seres humanos y el arte abstracto, que no intenta reflejar la realidad, con las máquinas.

"Las obras de arte son creadas cada vez más por máquinas a través de algoritmos, con poca o ninguna intervención humana", detalló el investigador y apuntó que, sin embargo, "se sabe muy poco sobre las actitudes y evaluaciones de las personas respecto a las obras de arte generadas por máquinas".