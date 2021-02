La ESA busca 24 nuevos astronautas, piden más mujeres y discapacitados

La última vez que la Agencia Espacial Europea (ESA) dio la oportunidad de entrar en su cuerpo de astronautas fue en 2008. Ahora, la ESA busca 24 nuevos astronautas. Aunque solo cuatro de ellos entrarían a formar parte del equipo, el resto quedarían en la reserva. Pero no hay que desanimarse todavía: incluso los que están en reserva podrían subir en algún momento ahí arriba.

La solicitudes tendrán que enviarse a través de la web de ESA Career entre el 31 de marzo y el 28 de mayo de 2021. En ese momento se iniciará el proceso de selección que contará, según la agencia, de seis fases. Los nombres deberían ser anunciados en octubre de 2022, si todo marcha bien.

No nos engañemos: ser astronauta no es fácil. Pero en palabras de Matthias Maurer: "Es más difícil ser seleccionado que ser astronautas", ha animado el alemán durante la rueda de prensa celebrada este martes. "La ESA tiene muy buenos instructores y harán de vosotros muy buenos astronautas". Pero Maurer ha advertido que no se envíen las candidaturas "si no sabes de corazón que quieres ser astronauta".

La ESA busca astronauta: primera fase

Los requisitos son muchos y muy dispares. La ESA no busca la perfección en todos los ámbitos, aunque sí que las personas estén cualificadas y tengan ciertas características. Y es que cualquiera no puede ser astronauta.

En primer lugar se evaluarán las aplicaciones. Estas se realizarán a través de su web y deberá ir acompañada de un currículum en inglés, una carta de motivación, un certificado por un médico examinador aéreo (no será necesario ser piloto para pasarlo) y pasaporte. Sí será necesario que la persona tenga nacionalidad de los estados miembros o de los asociados.

Además, deberá tener una carrera científica: aunque no hace falta tener un doctorado, sí será necesario un máster relacionado con las ciencias. Matemáticas, física, ciencias de la vida, medicina, ingeniería... Todo lo relacionado con la ciencia es bienvenido. Además de tres años de experiencia posuniversitaria. Cualquier posible astronauta tendrá que tener un inglés fluido.

Sin enfermedades

Y no podrán tener ningún tipo de enfermedad. "Tienen que tener buena salud, movilidad en todas sus extremidades, no tener adicciones, una visión y un oído perfectos", ha señalado Sergi Vaquer Araujo, médico aeroespacial de la ESA. Aunque ha matizado que se "aceptan" personas con "lentillas u operaciones" en los ojos. Y, aunque para los astronautas de carrera la movilidad de las extremidades debe ser total, no pasa lo mismo con algunos de la reserva. Pero de estos otros astronautas hablaremos más tarde.

Debido a todos estos criterios no hay una edad mínima para postular la candidatura siempre que se cumplan los requisitos. Sí hay una edad máxima: 50 años. Esto se debe a que tienen que entrenar y hacer un mínimo de dos vuelos, según ha indicado Rosario Martín Sánchez, responsable de la Unidad de Seguridad Social y Políticas Relacionadas.

Tanto Vaquer como Martín han hecho énfasis para que las mujeres que cumplan con estos requisitos manden su candidatura. En el cuerpo de astronautas actual solo hay una mujer. Esperan que al ampliar el equipo de siete a once entre alguna otra mujer más, pero para ello necesitan candidatas cualificadas.

Así se eligen a los astronautas

La candidatura es la primera fase en esta búsqueda de la ESA de nuevos astronautas. "El mayor cribado es al hacer la aplicación porque si hay un error no se puede solucionar", ha señalado Vaquer. De hecho, solo aquí el 70% de los candidatos se cae. Por este motivo es muy importante mirar todos los papeles a presentar y requisitos en la web de la ESA cuando se vaya a presentar la candidatura. No dejes que un error tonto termine con tu carrera como astronauta, indica Hipertextual.

Después deben pasar por otras cinco fases, en ellas los candidatos tendrán que enfrentarse a pruebas psicológicas, test psicotécnicos, pruebas médicas, entrevista personal... Algunas serán individuales, pero otras serán en grupo. Vaquer ha explicado a qué se debe esto:

"Queremos conocer bien a la persona seleccionada, saber cómo piensa y cómo va a reaccionar. Necesitamos conocerlo para saber que responderán bien a la presión".

En definitiva, pasar las pruebas no va a ser fácil. Sin embargo, tanto Martín como el ya astronauta Maurer y Vaquer animan a intentarlo: "Son cosas tan distintas las que hay que evaluar que no se puede ser perfecto en todo", ha señalado el médico aeroespacial. "Lo importante es aguantar y esforzarse", ha señalado Maurer. "Tenéis que creer en vosotros mismos", ha añadido Vaquer.

Discapacidades muy concretas

"Queremos saber si se puede enviar al espacio a personas con discapacidades", ha señalado Vaquer. Este es el motivo de que estén buscando parastronautas, como los han llamado. La ESA quiere comenzar este nuevo proyecto y para eso necesitan personas con unas discapacidades muy concretas.

En primer lugar, las personas que opten no deben de tener mermadas sus capacidades cognitivas. Y en segundo lugar, solo podrán optar personas con problemas físicos centrados en las piernas: miembros inferiores amputados o con problemas de movilidad (pie o pierna por debajo de la rodilla) o diferente longitud de las piernas. También las personas de baja estatura podrán participar en este proyecto y, por tanto, se las invita a enviar su candidatura.

Problemas en la parte inferior de las piernas

"No somos expertos en discapacidades, por eso hemos pedido ayuda al Comité Paralímpico", ha explicado Vaquer. "Empezaremos por aquí y más adelante iremos ampliando". "El problema de la ESA es que no lanza sus propias naves, por lo que tenemos que convencer a los otros países de que estos candidatos podrán hacer su trabajo y que será una misión segura. Para ellos y para el resto de astronautas", ha explicado. Pero ya están en ello, de ahí que comiencen este nuevo proyecto.

"En lo demás tendrán que cumplir con las características que se les pide a todos los astronautas de la ESA", ha señalado Vaquer. Tan solo una o dos personas con estas características podrán entrar para formar parte de este nuevo proyecto.

En definitiva, poder enviar a estar personas al espacio no dependerá de la ESA; por este motivo empezarán estando en la reserva. En el caso de que se acepten misiones, dejarán la reserva (y su actual trabajo) para ir al espacio. Aunque antes tendrán que pasar por todo el entrenamiento necesario.

Más astronautas

Ante la posibilidad de muchos más vuelos al espacio, la ESA necesita más astronautas. Este es uno de los motivos principales por el que se abre ahora la posibilidad de enviar candidaturas. Estas primeras misiones son para ir, sobre todo, a la Estación Espacial Internacional, que estará operativa hasta 2030. No obstante, nada se descarta. Quizás los astronautas que ahora busca la ESA puedan ser los siguientes en pisar la Luna. O, siendo un poco más soñadores, incluso de los primeros en llegar a Marte.

Además, se ha comentado la posibilidad de que el hecho de que la ESA busque nuevos astronautas sea más frecuente en el futuro, por lo que si todavía eres joven o estás empezando tu carrera universitaria o laboral, en unos años quizás puedas ser astronauta de la agencia. Y sí, la ESA busca ahora astronautas, pero si no te ves subiendo al espacio también tiene ofertas de trabajo de todo tipo.