LG presentó su purificador de aire portátil

La empresa de electrónica LG pronto lanzara una solución para disminuir la propagación de COVID-19, se trama de PuriCare Wearable Air Purifier, una mascarilla que garantiza bocanadas de aire fresco. Así lo ha informado Engadget.

La mascarilla no solo limpia el aire, también está diseñada para facilitar la respiración cuando no está usando una mascarilla. El sensor respiratorio rastrea qué tan rápido está respirando y cuánto aire está inhalando, y los ventiladores de tres velocidades ajustan su propio ritmo en consecuencia. Giran más rápido cuando inhala para entregar más aire, y desaceleran cuando exhala para que no esté luchando contra la fuerza de un ventilador cada vez que exhala.

Puede que sea lo suficientemente cómodo como para no empañar sus lentes.

Según un comunicado de prensa, los diseñadores utilizaron un "análisis extenso de la forma facial" para desarrollar una máscara que sea lo suficientemente cómoda para usar durante horas, pero lo suficientemente ajustada como para que no permita que el aire impuro se filtre a través de pequeños huecos. Cada carga le durará aproximadamente ocho horas en modo bajo y dos horas en modo alto, aunque LG aún no ha detallado las diferencias entre las dos configuraciones. Y mientras la máscara se carga en su estuche, las luces LED ultravioleta desinfectan todo el exterior. En otras palabras, nunca tendrás que acordarte de tirarlo en la lavadora o restregarlo con una toallita desinfectante. Tendrá que cambiar los filtros, pero hay una aplicación correspondiente que puede indicarle cuándo hacerlo.

LG no ha dado información sobre donde comprar el PuriCare Wearable Air Purifier, pero lo mas probable es que se pueda comprar en línea. También se anunciaron planes de lanzamiento en mercados selectos a fin de este año.