LEGO Super Mario es una realidad

Cuando una franquicia de cine, cómics o videojuegos llega al terreno interactivo de Lego, generalmente los resultados son divertidos y memorables.

Para muestra ahí están títulos licenciados como Lego Star Wars: The Video Game, Lego Indiana Jones: The Original Adventures, Lego Batman: The Videogame, Lego The Lord of the Rings, Lego Marvel Super Heroes, Lego Jurassic World, Lego Marvel’s Avengers, Lego Harry Potter Collection y Lego DC Super-Villains.

A esa galería de títulos habrá que añadir Super Mario Bros., indiscutiblemente la franquicia estandarte de todos los videojuegos, pues de acuerdo con Nintendo está en camino un título Lego protagonizado por el fontanero.

La noticia llegó en el marco del Mario Day, es decir, en pleno 10 de marzo, y fue a través de un breve clip publicado en las redes sociales de la Gran N en el que podemos ver un acercamiento a Mario en su versión Lego, indica Unocero.

La imagen de Mario es desplazada por el título del juego, llamado simplemente Lego Super Mario. Más allá de eso, no hay mayores datos al respecto, como la fecha de lanzamiento, pero el clip llegó acompañado del texto “It’s-a me, LEGO Mario!”, en alusión a la icónica frase con la que se asocia al bigotón, y el apunte “Estén pendientes”. Mira:

Esta sería una primera vez para Mario, pues de todas las áreas que ha abarcado -deportivas, puzzles, peleas y muchas más-, solo le faltaba llegar al terreno de Lego.

Hablamos de un gran anuncio que absolutamente nadie vio venir, la cereza en el pastel para hacer más memorable este Mario Day.

Con apariciones en al menos 200 juegos -entre su serie principal e incontables spin-offs-, Mario presume legiones de fans de todas las edades, sean profesionistas que crecieron en otras décadas con sus aventuras y que siguen jugando sus juegos, o gamers primerizos que se adentran, a través de sus títulos más recientes, en sus divertidos mundos.