Kratos y su ira llegarán a ’Fortnite’ muy pronto

El Dios de la Guerra, uno de los personajes más icónicos de PlayStation, está en camino al battle royale más popular del mundo. Sí, Kratos llegará a Fortnite pronto. Aunque Sony todavía no lo confirma, una filtración reciente ha destapado la inminente presencia de dicho personaje en la temporada 5. Esta última, por cierto, arrancó hoy con múltiples novedades en el mapa. Además, dieron la bienvenida a Mando y Baby Yoda de The Mandalorian.

La captura de Kratos en Fortnite fue compartida por el usuario de Twitter @HYPEX, una de las fuentes mas confiables en lo que se refiere a futuros lanzamientos del battle royale. Si bien no explicó cómo obtuvo la imagen, es muy probable que se encuentre incluida en los archivos de la temporada 5. Y es que los data miners suelen analizar los archivos de las nuevas temporadas en busca de contenidos que llegarán más adelante, indica Hipertextual.

Y si la pista anterior no te parece convincente, la propia PlayStation ha dejado entrever la llegada de Kratos a Fortnite. A través de su cuenta oficial de Twitter, compartieron un audio que no deja lugar a ninguna duda: "Nota mental. No investigar a los objetivos antes de llevarlos a la isla, porque si no, puede que descubra un par de cosas que no quiero saber. Como, no sé, que el siguiente tipo de la lista ya ha acabado con varios dioses con sus propias manos en un arranque de ira desenfrenada", mencionan.

¿Cuándo se anunciará de manera oficial?, ¿será exclusivo de las consolas de Sony? Todavía no lo sabemos, pero las miradas apuntan al 10 de diciembre, día en que se celebrarán la gala de premios más popular de la industria, los The Game Awards 2020. De hecho, tras esta filtración han surgido algunos rumores sobre la presencia de God of War 2 en dicho evento. Recordemos que el título fue anunciado el pasado octubre como un título exclusivo de la PlayStation 5 —posiblemente también estará disponible en PS4—.