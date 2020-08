Just Dance 2021 confirma su fecha de lanzamiento en Google Stadia

Just Dance 2021 se lanzará en Google Stadia junto con otras consolas. Esta nueva edición de Just Dance traerá 40 de las canciones más populares y de moda del año pasado, incluido Dance Monkey de Tones And I, así como pistas de Billie Eilish, Lizzo y más. Y para ayudarte a saltar directamente a la acción, Just Dance 2021 incluye un nuevo modo de reproducción rápida que inicia una lista de reproducción generada aleatoriamente.

Tal vez se pregunte cómo puedo jugar un juego basado en movimiento como Just Dance 2021 en Google Stadia, que generalmente solo ofrece juegos de controlador y teclado / mouse. En lugar de usar un controlador tradicional equipado con movimiento, usted y hasta cinco personas más pueden usar la aplicación Just Dance Controller en sus teléfonos Android o iOS para enviar sus movimientos a los servidores de Just Dance.

Just Dance 2021 también traerá de vuelta modos familiares, incluido el modo cooperativo, el modo Sweat de seguimiento de calorías y el modo infantil para niños. La compra de Just Dance 2021 también otorga acceso de prueba de un mes al servicio de suscripción Just Dance Unlimited, que brinda a los jugadores acceso a más de 550 canciones, incluidas las nuevas y exclusivas agregadas durante todo el año. Y, por supuesto, los jugadores pueden aprovechar la aplicación Just Dance Controller, que permite que hasta seis jugadores bailen a la vez usando sus teléfonos iOS o Android para rastrear sus movimientos.

Just Dance 2021 está programado para lanzarse el 12 de noviembre en la tienda de Google Stadia y actualmente a la venta para miembros Pro.