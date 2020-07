Jurassic Park virtual: cómo ver los dinosaurios de Google con realidad aumentada

Google ha llevado a la realidad virtual al famoso Jurassic Park en su asombrosa aplicación Google Arts & Cultture, agregando un romomaleosaurio gigante de natación a su recorrido virtual, el cual es de 360° en el Museo de Historia Natural de Londres.

Y no se detiene con este depredador acuático de 23 pies de largo. Google ya está trabajando con 50 museos de historia natural para dar vida a 150 dinosaurios más enormes. Por lo tanto, puede esperar ver muchos más dinosaurios antes de que termine el año.

Si los terroríficos dinosaurios carnívoros no son lo tuyo, puedes ver la versión adulta de Little Foot from Land Before Time, el gigantesco herbívoro giraffatitan, pisotear el Museo de Berlín Naturkunde y derribar un tapiz.

Google dice que las animaciones fueron "cuidadosamente creadas" y verificadas por científicos para asegurar la precisión biológica.

"Queríamos darle una idea de cómo se veían estas criaturas colosales", escribe Google en su blog. "Así que trabajamos con ecólogos, paleontólogos y biólogos para poner piel y carne virtuales en los esqueletos preservados".

Estas animaciones realistas se unirán a las más de 300,000 fotos y 30 recorridos virtuales disponibles hoy en la aplicación Google Arts & Culture. Y desde principios de año, Google ha enviado más de 5 millones de auriculares de cartón que le permiten experimentar sin problemas el contenido de 360º de la aplicación en su teléfono Android.

Los recorridos virtuales por el museo se encuentran disponible por 20 cardboard, ofreciendo opotunidades educativas para K-12. Google Expeditions utiliza Cardboard para llevar a miles de niños de todo el mundo a excursiones virtuales .

La aplicación Arts & Culture se encuentra en la Play Store de forma gratuita.