Jugadores de ‘Halo: Reach’ por fin completan un desafío legendario

Halo: Reach es considerado, por muchas personas, como el mejor juego de la franquicia. La opinión, desde luego, se presta a un extenso debate, pero nadie puede negar que fue uno de los mejores juegos que vio la luz en la Xbox 360. Resulta que el aclamado título de Bungie nuevamente está generando conversación entre la gran comunidad de Halo, pues un grupo de jugadores ha completado un reto que nadie más pudo culminar en toda una década.

Si fuiste un miembro activo de la comunidad de Halo: Reach, seguramente recordarás que, en el escenario de la misión "Lobo solitario", existía una plataforma que escondía una estatua de Master Chief. Sin embargo, para observar el huevo de pascua (easter egg) era necesario morir y acceder al "Modo cine", desde el cual era posible moverse libremente por el nivel hasta llegar a la mencionada plataforma. En el siguiente vídeo podrás observarlo a detalle:

Es decir, no había manera de llegar a ese lugar con un personaje mientras transcurría la misión, o al menos eso era lo que todos creíamos. Resulta que varios jugadores del canal de YouTube Termacious Trickocity estuvieron intentando la proesa durante 10 años, y hace apenas unos días finalmente lo consiguieron.

Fue un reto titánico, evidentemente, pues tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir a las oleadas infinitas de enemigos y después alcanzar la plataforma, indica Hipertextual.

"Lobo solitario" fue diseñada para que tu personaje muera en cuestión de minutos, ya que la historia así lo requiere. Por tal motivo, el soldado inicia su última aventura con munición limitada y con enemigos apareciendo por doquier. En una entrevista con Polygon, mencionan que hace 10 años lo vieron como un objetivo prácticamente imposible, y pese a los esfuerzos de diversos usuarios en años posteriores, no fue hasta el 2019 que dieron un paso significativo para conseguirlo.

Un escuadrón de jugadores, jugando en cooperativo, encontró la manera de subir a las naves Covenant y aprovechar su recorrido para llegar a zonas "prohibidas" del escenario. Con gran coordinación y marcando tiempos, esta fue la clave que les permitió llegar hasta la plataforma y observar de cerca la estatua del icónico Master Chief. Afortunadamente, han compartido todo el proceso que siguieron para lograrlo, así que puedes seguir la guía e intentarlo en compañía de otras dos personas.

Dado que es la misión final del juego y el personaje principal, Noble Six, está destinado a morir, no hay acceso a checkpoints, solo tienes una vida, no hay reapariciones y la munición es limitada. La lluvia constante de balas, agujas y plasma provenientes de las interminables oleadas de enemigos hizo que cada intento fuera mucho más difícil. 10 años intentando es mucho tiempo, pero el reto me impulsó a seguir", mencionó Aaron Sekela, uno de los involucrados.