Jugador crea mando que te calienta las manos al jugar

Super Smash Bros es una de las franquicias más populares y redituables de Nintendo. Y es que no solamente junta lo mejor en cuanto a personajes de Nintendo se refiere, sino que junta a los mejores jugadores del mundo constantemente en torneos oficiales en donde se pueden ver jugadas increíbles. Pero a veces hay factores externos que pueden afectar tu rendimiento, y es por eso que se creó un control que te calienta las manos.

Bien pensado ahí

Un jugador de nombre “Morne” padece de tendinitis, lo cual llega a causarle dolor al jugar si es que sus manos se encuentran frías. Pero para no dejar de jugar de manera profesional, decidio crear algo que seguramente ayudará a muchas personas alrededor del mundo, aunque probablemente nunca lo podamos ver a la venta.

Este jugar de Super Smash Bros Melee decidió crear un control de Nintendo GameCube que te permita calentar tus manos mientras lo sostienes sin necesidad de ningún aparato externo que se deba conectar, más allá de una pequeña caja de baterías, indica Fayer Wayer.

Nuevo trabajo de diseño, usa un cable paracord grueso y estoy cerca de hacer espacio para la vibración, el cable paracord será removible del paquete de baterías que ahora es 1.5 más baterías. Probablemente nunca vaya a pasar que tenga baterías internas porque es peligroso y añade peso y deja de lado la vibración.

Y sé que muchos pensarán que no es algo que sea muy útil, puesto que de por si a muchos les sudan las manos al jugar. Pero no todos los lugares tienen climas tropicales y jugar con guantes para evitar que se congelen las manos, no es una tarea nada sencilla.

Este control modificado no se encuentra a la venta ni se toman peticiones para hacer más, ya que por el momento, Morne se encuentra perfeccionando el suyo.