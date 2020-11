Juegos gratis de PS Plus y Xbox Live que llegan a PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X

Noviembre de 2020 es un gran mes para el mundo de los videojuegos, gracias a la llegada de la nueva generación de consolas, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Por otro lado, PS Plus y Xbox Live with Gold también estrenan un nuevo catálogo de juegos gratis, incluyendo Middle-Earth: Shadow of War, Hollow Knight y muchos otros.

Además, PlayStation 5 comenzará a recibir su propia versión de Xbox Game Pass, con una serie de juegos clásicos de PS4 disponibles para todos los suscriptores de PS Plus.

En el caso de PlayStation 4, los suscriptores de PlayStation Plus recibirán en total tres juegos, incluyendo el genial Hollow Knight: Voidheart y el nuevo Bugsnax. Sin embargo, este último juego estará disponible solo para PlayStation 5, por lo que se convierte en el primer juego de PS Plus de la nueva consola, indica Gizmodo.

Middle-Earth: Shadow of War

Hollow Knight: Voidheart Edition

Bugsnax (solo en PlayStation 5)

PlayStation Plus Collection

Este mes Sony también lleva a cabo el lanzamiento de PlayStation Plus Collection, una selección de juegos clásicos de PlayStation 4 que estarán disponibles mediante retrocompatibilidad para PlayStation 5, como parte de la suscripción a PS Plus y sin ningún costo adicional.

Es una especie de rival de Xbox Game Pass, aunque todavía tiene que crecer mucho e incluir más títulos en el catálogo. No obstante, se trata de un gran añadido para los nuevos usuarios de PS5, que les permite jugar algunos de los mejores juegos de la generación de PS4 en su nueva consola solo con estar suscritos a PlayStation Plus. El catálogo, según Sony, variará con el paso de los meses.

Estos son los juegos que incluye PS Plus Collection en su lanzamiento:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Xbox Live with Gold

En el caso de Xbox Live with Gold, el catálogo de noviembre incluye el exitoso juego indie Aragami: Shadow Edition, y el clásico Lego Indiana Jones mediante retrocompatibilidad. Es posible jugar a los títulos de Xbox One en las nuevas Xbox Series X y Xbox Series S, así que por lo tanto también estarán disponibles en la nueva generación de consolas.

Xbox One y Xbox Series X/S

Aragami: Shadow Edition (disponible entre el 1 y 30 de noviembre)

Swimsanity! (disponible entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre)

Xbox 360 (compatibles con Xbox One)

Full Spectrum Warrior (disponible entre el 1 y 15 de noviembre)

Lego Indiana Jones (disponible entre el 16 y 30 de noviembre)

En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio. En el caso de los juegos de Xbox 360, se pueden jugar también en Xbox One mediante retrocompatibilidad.