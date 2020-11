Juegos de Xbox que serán gratis en diciembre 2020

Si eres usuario de Xbox, debes conocer bien las ventajas de tener membresía Xbox Live Gold, pues además de tener acceso al multijugador online y a descuentos exclusivos, también hay juegos gratis que llegan por temporada.

En ese sentido, diciembre de 2020 tendrá un nuevo bloque de juegos que podrás disfrutar sin la preocupación de gastar un solo centavo (salvo la cuota de Gold).

1. The Raven Remastered

Es un título desarrollado por King Art Games, los mismos de The Book of Unwritten Tales, y en él los jugadores asumen el rol de un policía que está a la caza de un ladrón al que se le conoce únicamente como The Raven. Es una propuesta que atraerá a los entusiastas de las historias de crímenes y a quienes tengan debilidad por los juegos point-and-click, indica Unocero.

Lo podrás descargar del 1° al 31 de diciembre en Xbox One y Xbox Series X|S.

2. Bleed 2

Es un shooter en 2D con elementos de platforming cuya propuesta, ritmo y estilo gráfico será del interés de quienes sean fans de los títulos arcade o retro. Los jugadores tendrán a su disposición habilidades como esquivar en el aire y rebotar balas, mientras se abren camino en mundo en los que les deparan batallas con jefes imponentes.

Podrás descargarlo del 16 de diciembre al 15 de enero en Xbox One y Xbox Series X|S.

3. Saints Row: Gat Out of Hell

Es uno de los puntos más disparatados de la franquicia, pues en este epílogo de Saints Row IV los jugadores tendrán que viajar al infierno con el firme propósito de rescatar a uno de sus aliados de las garras del mismísimo Satanás.

Podrás descargarlo del 1° al 15 de diciembre vía retrocompatibilidad.

4. Stacking

En esta propuesta de aventura y puzzle, los jugadores controlarán a un diminuto muñeco que se embarca en una misión para salvar a su familia.

Podrás descargarlo del 16 al 31 de diciembre en vía retrocompatibilidad.