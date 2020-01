Juega tus juegos de PC en Xbox One con Rainway

Xbox One posee un basto catálogo de videojuegos de géneros variados, aunque se ve limitado a no poder disfrutar de títulos exclusivos que son para computadora como League of Legends o Dota “, así que se ha desarrollado Rainway una aplicación que permite stremear juegos de tu computadora hasta tu Xbox One.

Los desarrolladores de Rainway explican sus características, como el streaming de 4K, multijugador local, control parental y soporte para el control de Xbox One.