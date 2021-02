Jeff Bezos dejará de ser el CEO de Amazon, Andy Jassy tomará su lugar

En una noticia completamente inesperada, Amazon anunció que Jeff Bezos dejará su puesto como CEO durante el tercer trimestre de 2021. Su lugar será tomado por Andy Jassy, quien todavía es el máximo responsable de Amazon Web Services. Sin embargo, Bezos se mantendrá como presidente ejecutivo, así que de alguna manera continuará ligado a la compañía que fundó en 1994. De hecho, Amazon describe la situación como una "transición" en la que Bezos seguirá involucrado.

Según las declaraciones del propio Jeff Bezos, llegó el momento de hacerse un lado porque Amazon ha conseguido que sus inventos ahora formen parte de la vida cotidiana de millones de personas. El todavía CEO resaltó que Amazon ha sido pionero del e-commerce al inventar sistemas como el comprar con un solo clic, hacer recomendaciones personalizadas y ofrecer envíos instantáneos gracias a Prime. Sin olvidar, claro, tecnologías complementarias que llegaron más adelante, indica Hipertextual.

"Veo a Amazon en su momento más inventivo"

"Si lo haces bien, unos años después de un invento sorprendente lo nuevo se vuelve normal. La gente bosteza. Ese bostezo es el mayor cumplido que puede recibir un inventor. Cuando observas nuestros resultados financieros, lo que realmente estás viendo son los resultados acumulados a largo plazo de esa invención. En este momento, veo a Amazon en su momento más inventivo, por lo que es un momento óptimo para esta transición", expresó Jeff Bezos en un correo enviado a sus empleados.

El directivo dijo que su trabajo fue —y continua siendo— "significativo y divertido", pues tuvo la oportunidad de trabajar con un equipo lleno de personas inteligentes, talentosas e ingeniosas. Sin embargo, también dejó entrever que su posición es realmente agotadora: "Millones de clientes dependen de nosotros por nuestros servicios y más de un millón de empleados dependen de nosotros para su sustento. Ser el director ejecutivo de Amazon es una gran responsabilidad y eso consume".

Andy Jassy tomará su lugar.

Jeff Bezos se centrará en proyectos personales y empresas

Gracias a esta importante decisión, Jeff Bezos podrá enfocarse en otros proyectos personales y empresas que posee. Tales como Blue Origin y el prestigioso diario The Washington Post. Pero recalcó seguirá participando en "importantes iniciativas" de Amazon:

"Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil poner atención en otras cosas. Como presidente ejecutivo, seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en el Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme. Me apasiona mucho el impacto que creo que pueden tener estas organizaciones.