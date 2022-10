Japón prueba el primer barco de pasajeros que utiliza hidrógeno

Japón prueba un barco de pasajeros con un motor dual hidrógeno-diésel, el primero de este tipo en el planeta según sus creadores, y enmarcado en la estrategia del país asiático para promover esa fuente energética alternativa.



El transbordador, bautizado Hydro Bingo, con cerca de 20 metros de eslora y 5,4 metros de manga, tiene capacidad para 80 pasajeros, opera a una velocidad de servicio de 23 nudos y llevó a cabo un breve trayecto de prueba por la bahía de Tokio.



Es el primer barco comercial de pasajeros que funciona con hidrógeno, según sus creadores, la armadora nipona Tsuneishi Facilites & Craft y la belga CMB.TECH, compañías que cuentan respectivamente con experiencia en el desarrollo de navíos eléctricos y en aplicaciones industriales del hidrógeno verde.

La empresa se encuentra conformada por dos firmas y está a la espera de obtener la autorización de los reguladores japoneses para que el barco pueda operar comercialmente en este país.



El Hydro Bingo cuenta con un motor de combustión dual alimentado con hidrógeno de baja pureza y con diésel, lo que según las empresas, garantiza la operabilidad del navío incluso en caso de accidente -es más sencillo contar con depósito de reserva de diésel que de hidrógeno- o de problemas en la cadena de suministro del segundo, indica EFE.

Un sistema informático dosifica de forma automática el nivel de hidrógeno que alimenta al motor para mantener la potencia requerida desde los mandos y en función de las condiciones del mar.

Así, si el hidrógeno entra a un nivel del 20 % del consumo energético del motor, las emisiones contaminantes se reducen en un 20 %, y si ese combustible entra al 50 %, el recorte de CO2 y otros gases nocivos baja en la misma medida.El principal reto que afronta el proyecto belga-nipón tiene que ver con las dificultades logísticas y de seguridad que entraña el manejo del hidrógeno, un gas altamente inflamable, difícil de almacenar y susceptible a fugas por ser más ligero que el aire."Nuestro mayor obstáculo es el suministro de hidrógeno", dice a EFE Yu Aonuma, jefe de operaciones de la empresa conjunta, quien apunta al problema de "la pescadilla que se muerde la cola": casi no existen proveedores del combustible porque no hay por el momento suficientes empresas que lo demanden a gran escala."Por eso hemos creado este barco, con la idea de fomentar la demanda en el mercado de hidrógeno", agrega Aonuma. El barco gasta unos 100 kilogramos diarios de ese combustible, o unas 20 veces más que un vehículo con pila de combustible de hidrógeno.A día de hoy ya existe la tecnología para crear motores de barco alimentados sólo con hidrógeno, pero estos modelos "no son en estos momentos viables comercialmente", subrayó Aonuma.La investigación y desarrollo del hidrógeno verde forma parte de un plan nacional aprobado por Japón en 2020 para alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en 2050, en el marco de los objetivos globales contra el cambio climático.