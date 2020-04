Isurus defenderá su reinado en la Liga latina de LoL tras vencer a Rainbow7

Isurus, bicampeón de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL), venció este domingo por 1-3 a Rainbow7 y consiguió el boleto a la final del Apertura 2020 en la que defenderá el 2 de mayo su reinado ante All Knights.



El equipo argentino cayó en la primera partida, pero ligó tres triunfos, los dos últimos de forma superior a su rival, al que volvió a vencer en una fase final.



En la final del Apertura 2019, el tiburón derrotó a Rainbow7 por marcador de 1-3. El partido ante All Knights del sábado será también una reedición de un partido por el título ya que estas escuadras se enfrentaron en el Clausura pasado.



Rainbow7 derrotó en 44 minutos a Isurus, en un primer juego cerrado que tuvo un constante cambio de dominio de ambas escuadras.



El equipo del arcoiris evitó que Isurus se quedara con el primer barón del día al minuto 27 para que ellos lo capitalizaran al 30 después de eliminar al chileno Eduardo 'Slow' Garcés y a los mexicanos Ali 'Seiya' Bracamones y Daniel 'Jirall' del Castillo.



Isurus se recuperó con un alma de dragón de los océanos al 37 tras una pelea por equipos en la que cayeron el peruano Renato 'Renyu' Gallegos, el mexicano Francisco 'Leza' Jara Y los argentinos Facundo 'Shadow' Cuello y Emmanuel 'Acce' Juárez.



Sin embargo, al 42 Rainbow7 terminó la partida al conseguir su segundo barón, después hacer un triple asesinado del argentino Brandon 'Josedeodo' Villegas que al entrar a la base por el carril superior terminó en un exterminio.



La segunda partida fue cerrada, se definió por un mal posicionamiento de Rainbow7 al 38 que dejó sólo a Josedeodo con vida para defender la base ante un Isurus fortalecido por el alma de dragón de los océanos.



Las ventajas durante este juego fueron mínimas. Ambos equipos conquistaron barones y supieron responder en las peleas por equipos, pero al final el error de Rainbow7 fue definitivo para que Isurus empatara 1-1 el marcador.



En el tercer juego, Isurus sacó el punto de la ventaja y se puso a uno de la victorias en la partida más dispareja de la serie.



Los del arcoíris sólo pudieron tirar una torre y conquistar un dragón de los océanos en todo el juego, además de tres asesinatos por 15 del tiburón.



Mediante la conquista de dos heraldos, el equipo argentino abrió el mapa, con un Seiya, un Jirall y un Fabián 'Warangelus' Llanos liderando a su equipo en asesinatos.



Al 30, Isurus logró un alma de dragón de las montañas y al 33 un barón para tirar las torretas grado 2 del central y tres inferior.



La presión en ese momento era del tiburón, que tenía a Rainbow7 en su base, mientras el peruano Sebastián 'Oddie' Niño estaba sumando el dragón ancestral para concluir el juego al 39.



En el juego 4, las peleas por equipo volvieron a ser en favor de Isurus. Warangelus fue el jugador clave del tiburón con nueve asesinatos, el tirador se fortaleció como en los cuartos de final ante Infinity Esports.



El marcador en oro finalizó con diferencia de más 10.000 en favor de Isurus, que consiguió 21 asesinatos por sólo siete de la organización mexicana.



Las últimas cinco peleas por equipos fueron definitivas, ya que sirvieron para que el tiburón consiguiera el alma de dragón de los océanos que les permitió pasar a la final.