Instagram y WhatsApp generan preocupación rumbo a elecciones 2020

Facebook y Twitter recibieron la mayor atención, y la culpa, por difundir la desinformación en las elecciones presidenciales de 2016. Pero un nuevo informe del Centro de Empresas y Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York dice que Instagram y WhatsApp pueden ser los mayores riesgos para la democracia en 2020.

El año pasado, un informe del Comité de Inteligencia del Senado descubrió que Instagram era una herramienta más importante de desinformación rusa que Facebook en las elecciones de 2016. Sus defensas también son más débiles. "Instagram no tenía el mismo conjunto de reglas o capacidades para identificar información falsa que su hermano mayor Facebook", dice Paul Barrett, el profesor de derecho de la Universidad de Nueva York que escribió el nuevo informe. Mientras tanto, la desinformación en WhatsApp ya ha influido en las elecciones en Brasil e India.

Ante esto, ambas plataformas han comenzado a tomar el tema de la desinformación más en serio. En agosto, Instagram comenzó a probar una herramienta para marcar información falsa. WhatsApp ha limitado la facilidad con la que se pueden reenviar mensajes . Los usuarios una vez pudieron reenviar mensajes a 256 grupos de chat, cada uno de los cuales puede tener 256 miembros. Ahora los usuarios pueden reenviar a solo cinco grupos de chat.

Pero esto podría no ser suficiente, dice Barrett. Él piensa que, como mínimo, Instagram necesita adoptar todas las herramientas que Facebook está usando. Estos incluyen 54 socios de verificación de hechos en 24 idiomas. (Uno de los socios de Facebook, Full Fact, con sede en el Reino Unido, lanzó recientemente un informe de 46 páginas que destaca las debilidades del programa, como no compartir suficientes datos con los verificadores de datos. El informe FullFact también recomendó que la verificación de hechos se extienda a Instagram). En cuanto a WhatsApp, Barrett cree que la plataforma debería "ir hasta el final" y limitar a los usuarios para que puedan reenviar mensajes a no más de un solo grupo.

Otro motivo de preocupación: el informe también menciona el riesgo de falsificaciones profundas , supresión de votantes y campañas de desinformación de Irán y China. Recomienda que las compañías de tecnología mejoren la detección de falsificaciones profundas y apoyen la Ley de Anuncios Honestos , una legislación que requeriría grandes plataformas para mantener un archivo público de publicidad electoral. Con información de MIT Technology Review.