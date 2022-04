Instagram: trucos que no conocías

HERMOSILLO, Sonora.-Instagram tiene un sin fin de funciones que quizá aun no conocías. Cuantas veces hemos querido saber si nos siguen y no sabemos como, también nos gustaría tener la información reciente de alguien en especial y así algunos datos adicionales que te mostraremos a continuación.

Como activar y desactivar notificaciones en instagram para un usuario especifico



Para poder activar las notificaciones de algún usuario en específico, tenemos que visitar el perfil de ese usuario y darle clic al icono con forma de campana, se te desplegaran varias opciones para confirmar que es lo que te interesa que te notifique, las opciones son “publicaciones”, “historias”, “videos”, “reels” y “videos en vivo”. Dependiendo de que tanto quieras mantenerte informado sobre ese usuario puedes seleccionar las opciones.

Para desactivar las notificaciones es el mismo proceso y desactivas las funciones que previamente ya habían seleccionado.

Como saber si te siguen en Instagram



Seguramente alguna vez te has preguntado si alguno de tus seguidores te ha regresado el follow, pero no sabias como confirmar si te seguían de regreso. Con estos pasos puedes saber como: entra el perfil, después en “seguidos”, ahí introduces tu nombre y sabrás si ese usuario te sigue o no.

Ocultar ultima conexión



Así como en WhatsApp, en Instagram también existe la función de poder ocultar tu última conexión si ingresas a los ajustes de Instagram puedes desactivar la opción “Mostrar estado de actividad” para evitar que muestres la ultima hora de conexión.

Ver historias de forma anónima

Esta función únicamente esta disponible si usas tu Instagram desde Chrome, pero aquí te decimos como poder realizar este truco si estas interesado en ver alguna historia pero no quieres que se enteren que la viste.

1. ingresa a este Web Chrome IG Story.

2. ingresa el nombre de usuario.

3. Ya puedes ver tranquilamente las historias sin que aparezca tu nombre en la lista de nombres en “vistos”.