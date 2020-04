Instagram: transmisiones en vivo aumentaron un 70% en Estados Unidos

El aislamiento social producido por la cuarentena como medida para combatir la propagación del coronavirus ha desencadenado un aumento en las historias de Instagran, desde cantantes que han organizado conciertos virtuales hasta tus ex-compañeros de colegio que por alguna razón todavía sigues en redes sociales.

Esta afirmación permanecía en el terreno de las percepciones, este jueves Instagram entregó una cifra que ayudará a dar cuenta de este fenómeno.

De acuerdo a Business Insider, la red social reveló que durante el pasado mes de marzo las transmisiones en vivo por Instagram aumentaron en un 70% en Estados Unidos.

Un psicólogo explico que más gente estaría realizando este tipo de actividades simplemente porque no está acostumbrada a la soledad,

“En general, las personas no están diseñadas para aislarse unas de otras. No es evolutivo cómo hemos sido programados”, comentó Chris Ferguson, profesor de psicología de la Universidad de Stetson. “Las personas están recurriendo a las pantallas y la tecnología para socializar y satisfacer necesidades que no pueden obtener en la vida real'”.