HERMOSILLO, Sonora.-Aquí te presentaremos algunos sencillos pasos para empezar con tu cuenta empresarial de Instagram donde podrás tener a tu publico al pendiente de todas las actualizaciones y de igual manera podrá ser un medio por el cual tus clientes se contacten contigo.

Paso 1: abrir una cuenta de Instagram para empresas



Abrir una cuenta nueva para tu empresa o renombrar una personal a la empresarial para que se identifique.

Paso 2: define a tu audiencia



Un punto muy importante al ingresar tu empresa en Instagram es poder identificar para que tipo de público es tu producto o servicio para si crear contenido que sea más adaptado.

Algunos datos que te pueden apoyar en identificar tu público pueden ser las siguientes:

• Determina quiénes ya son tus clientes.

• Revisa las estadísticas de tus otros canales de redes sociales para saber quién te sigue ahí.

• Haz una investigación de tu competencia y compara su audiencia con la tuya.



Paso 3: optimiza tu perfil de Instagram



Escribe una gran biografía, describe la función que realiza tu empresa, el servicio o producto que vende, añade la dirección si la tienen o los puntos de distribución, se original.

Trata de ser lo más claro posible en todo, corto y claro son las palabras claves, puedes añadir emojis que vayan con el tema.

Agrega historias destacadas relevantes, como pueden ser los pasos para obtener tu servicio o producto, el horario que manejan, algún mapa con la dirección y recomendaciones de tus ya clientes.



Paso 4: comparte contenido de alta calidad



El contenido que ofreces en sin duda de lo mas importante, los usuarios de instagram son muy visuales y les gusta ver buen material y que son constantes. Que tu marca tenga algo que la distingue y que manejan un formato para su imagen.

Algunas ideas que pueden funcionarte son:

• Evita la luz intensa

• Usa la regla de los tercios.

• Prueba diferentes ángulos

• Mantén las cosas simples.

• Asegúrate de que haya suficiente contraste.

Paso 5: crece e interactúa con tu audiencia



Hay dos cosas que nunca tienes que olvidar, hay que mantener a los clientes que ya tenemos, pero también hacer crecer esa lista de cliente. Algunos tips que te pueden servir para la interacción con tus clientes tanto potenciales como de confianza son: responder a los comentarios o menciones que hacen de tu negocio ya sea en alguna publicación en el muro o en sus historias. Usa los hashtags correctos, esto puede elevar tu estatus en la aplicación y hacerte notar.

Colaborar con influencers puede ser una buena idea, pero un dato importante es investigar que tipo de influencer queda con su marca para hacer una buena inversión.



Paso 6: mide tu éxito y haz los ajustes necesarios



Tener un monitoreo constante de los resultados que has obtenido conforme haces tus publicaciones es relevante ya que eso nos hace ver que cosas nos están funcionando y que no y así podemos saber a que invertirle y a que no. Experimentar es bueno, muchas veces eso nos puede ayudar, pero son pruebas, si no funciona sabemos que podemos dejarlo y seguir con lo que si nos estaba funcionando anteriormente.