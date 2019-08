Instagram admite que eliminó por error los me gusta de usuarios en seis países

Instagram eliminó accidentalmente los "me gusta" en las publicaciones, la compañía admitió a Business Insider Australia.

El martes, Business Insider Australia confirmó que una gran cantidad de usuarios habían eliminado por completo los "me gusta" de su feed. Instagram confirmó incorrectamente en el momento en que la eliminación de "me gusta" era parte de una prueba global.

La compañía ahora ha retrocedido y dijo que después de una investigación interna descubrieron que en realidad era un error, pero no confirmarían cuántos usuarios se vieron afectados. La compañía confirmó que los usuarios de seis países se vieron afectados.

En julio, Instagram lanzó inicialmente una prueba para ocultar el número de "me gusta" en Canadá , y siguió con un lanzamiento en Australia , Nueva Zelanda, Brasil, Irlanda, Italia y Japón. La prueba significa que el número de "me gusta" ya no se publica públicamente y solo está disponible para el usuario. La prueba no estaba destinada a eliminar los me gusta por completo.

En una prueba no científica, Business Insider Australia confirmó que los usuarios afectados por errores en todos los países de prueba, excepto Canadá y los usuarios afectados habían eliminado los me gusta en la mayoría de sus publicaciones orgánicas. El error eliminó los me gusta por completo de las publicaciones que no le gustaron a alguien a quien sigue.

"Nuestra prueba se trata de eliminar la presión de los recuentos de me gusta al hacerlos privados, no eliminar los me gusta del todo. Encontramos un error en el que algunas personas no veían el contexto social (por ejemplo," Me gustó XX y otros ") en algunas publicaciones. he corregido esto y la solución se implementará en los próximos días ", dijo un portavoz de Instagram a Business Insider Australia en un comunicado. Con información de Business Insider.