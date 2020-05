Instagram Lite para Android ya no funciona en México

Instagram Lite se presentó como una versión más ligera de la aplicación, especial para ahorrar datos de navegación y por supuesto, para dispositivos móviles con una capacidad reducida.

Pesando tan solo 573 KB, su lanzamiento fue de inmediato y un éxito rotundo para las pruebas de la aplicación. Ahora la aplicación ha dejado de funcionar en México, por lo que ahora te explicamos el motivo de esta situación.

La aplicación de Instagram Lite muestra un mensaje “ya no estará disponible” y redirecciona automáticamente a la versión completa de Instagram.

Instagram Lite ya no aparece en las búsquedas de la Play Store de Android, pero aún es posible acceder al apartado en la tienda de apps mediante enlace directo. Sin embargo, no permite su instalación en ningún dispositivo, pues indica que ya no está disponible.

Se puede continuar haciendo uso de Instagram Lite a través de un instalador APK. La aplicación funciona casi perfectamente, desde el inicio de sesión y la mayoría de funciones, exceptuando los mensajes directo.

Este jueves 7 de mayo la aplicación ha denegado por completo el acceso a la plataforma, y ahora muestra el mensaje antes mencionado de su no disponibilidad y redirección a la app de Instagram.

Desafortunadamente este mensaje no ofrece detalles del porqué de la decisión de la compañía de "matar" su app ligera.

Instagram Lite tuvo un aparente cálido recibimiento en México, y los demás mercados en donde fue lanzada. Según los datos compartidos en la tienda de aplicaciones de Google, fue descargada más de un millón de veces, con una última actualización registrada el 4 de octubre de 2019.

Una alternativa para los usuarios que extrañarán la ligereza de Instagram Lite, y no quieren recurrir a la app completa, la alternativa parece ser visitar Instagram desde web.

De momento Instagram no ha emitido una explicación oficial para el cese de su servicio en Instagram Lite.