Identifican malware en Google Play que se oculta en varias apps

ESET advierte que en los últimos tres meses se han registrado varias apps disponibles en Google Play con miles de descargas que infectan los teléfonos con el malware Joker.



Joker, también conocido como Bread, es un malware muy popular que apunta a usuarios de Android. Está activo por lo menos desde el 2017 y se destaca por su capacidad para sortear los mecanismos seguridad de Google Play y llegar a la tienda oficial para Android.



Se caracteriza por interceptar mensajes SMS que llegan al dispositivo de la víctima y realizar suscripciones a servicios premium, además de desplegar publicidad no deseada. Entre abril y junio de 2022 fueron varias las apps disponibles en Google Play que han sido eliminadas luego de que se reportara la presencia de este troyano. Una de las últimas apps se llamaba PDF Reader Scanner.

La app había sido descargada más de 5 mil veces antes de ser eliminada de la tienda. Y según datos de ESET, se registraron detecciones de la variante de este malware oculta en esta app en varios países, incluso en América Latina.

Más allá de la app PDF Reader Scanner, en lo que va de 2022 son continuos los reportes de apps disponibles en Google Play distribuyendo este troyano. En Twitter, se reportaron decenas de aplicaciones maliciosas en los últimos meses. Algunas tienen hasta 10 mil descargas. Una de las razones por la que Joker sigue logrando vulnerar las barreras de seguridad de Google Play es porque los actores maliciosos han estado buscando nuevas técnicas.



A continuación compartimos los nombres de 20 aplicaciones que distribuían el malware Joker reportadas solo en junio de 2022. La mayoría fueron eliminadas de Google Play:



• All QRCode Scanner

• PDF Scanner Reader

• Wow Translator

• Rainy Day Wallpaper

• Neon Live Wallpaper

• Plenty Emoji Messages

• Cute Photo Editor

• All Wallpaper SMS

• All Photo Translator

• Smart CMM Launcher

• CamHipro

• Cool Messages

• Sketch Photo Editor

• Blood Sugar Log

• Bubble Message

• Create Photo Stickers

• Shining Live Wallpaper

• Toy Blast Star-Falcon

• RGB Emoji Keyboard

• Camera Translator Pro



Las aplicaciones son para añadir funciones al teléfono, como lectores de códigos QR, apps de wallpaper, complementos para la cámara de fotos, emojis para apps el envío de mensajes, entre otros temas.

Más allá de que muchas de las apps cumplen con la función prometida, también se descargan adicionalmente componentes maliciosos que permiten a los atacantes realizar acciones en segundo plano sin que la víctima se dé cuenta.ya que si se está alerta se puede encontrar que algunas apps solicitan permisos que no se necesitan que pueden advertir de una intención sospechosa. Por último, se aconseja instalar una solución de seguridad de confianza en el teléfono y mantenerlo actualizado.