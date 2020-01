Huawei ya no quiere las apps de Google

CIUDAD DE MÉXICO.- Huawei trabaja por su indepencia y no desea volver a usar los servicios de Google, incluso si el veto comercial impuesto termina.

Recordemos que Estados Unidos y Google establecieron rompieron relaciones con Huawei el 19 de mayo de 2019, aunque no ha sido un impedimento para la compañía China ha sabido seguir adelante y desarrollar sus propias aplicaciones.

La razón para no querer volver a tener relaciones políticas con Estados Unidos, es que no hay garantías de que un nuevo bloqueo comercial vuelva a suceder, por lo que Huawei no quiere depender de Google, manteniendo el mercado con sus propios dispositivos "Huawei Mobiles Services", sustituyendo gradualmente las apps de Google como sucedió con su propia versión de Google Maps.

Aunque no piensa reemplazar el sistema opera tivo de Android, será sin usar las plataformas de Google, por lo que trabaja en su versión AOSP de Android, permitiendo a los desarrolladores migran sus apps a la Gallery App de Huawei sin dificultad.

En 2020 se espera el lanzamiento del P40 que llegará en marzo.