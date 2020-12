Huawei hace encuesta para ver si eliminan el cargador USB-C

Apple ha sido el primer fabricante que ha eliminado el cargador en las cajas de sus smartphones. Se rumorea que Samsung sería el segundo y ahora un tercer fabricante se uniría: Huawei.

Aunque los datos no son oficiales y no hay que tomarlos muy en serio, según un reporte de ITHome, los próximos lanzamientos de la marca china no incluirían este accesorio.

En una encuesta realizada por la marca, preguntaron si cuando se compra un auricular inalámbrico, es necesario un cable cargador de tipo USB-C y si por el precio que se paga sería aceptable que se omita. También se pregunta si eliminar dicho cable afectaría la decisión de compra. Claro que esto no aplica con los recién lanzados FreeBuds Studio, que los incluyen.

Hay que aclarar que por ahora no se pregunta si lo mismo sucedería en los contenidos de smartphones, pero así se empieza, con encuestas y dependiendo de las mismas, tomando decisiones. Apple así lo hizo, primero al eliminar los cargadores del Apple Watch Series 6 u Watch SE, antes de aplicar lo mismo y hasta los auriculares en el iPhone 12.

Sin duda es una forma de ahorrar costos y tener un ingreso extra por un producto que antes se daba gratis, y en su caso, ayudó con las ventas de los modelos inalámbricos. Yo preferiría que los agreguen como compras opcionales desde sus tiendas online, así cada usuario decide en el momento, antes de que tomen ellos la decisión.

Con información de Pasión Móvil.