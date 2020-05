Hot Sale 2020: Especial preventa

La venta exclusiva para las tiendas en línea de México y como es una costumbre, Citibanamex logró tener una preventa en exclusiva el 22 de mayo para todos sus clientes. Nosotros ya estamos listos y les preparamos las mejores ofertas que veremos en las próximas horas.

Recuerden que para saber cuáles son los descuentos especiales que tendrá el banco en las diferentes tiendas, pueden ingresar a nuestra publicación especial, publica Xataka.

Videojuegos

Xbox One S all Digital - 4,299 pesos

Xbox One X 1TB + Forza Horizon 4 y Lego DLC - 7,699 pesos

PlayStation4 VR - Firewall: Zero Hour + Aim Controller - 1,599 pesos

Persona 5 - PlayStation Hits - 519 pesos

FIFA 20 - 519 pesos

SNK Mini Video Game Consola Neo Geo Pocket - 2,149 pesos

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition Deluxe - 1,629 pesos

Ori and the Will of the Wisps - 679 pesos

Resident Evil 4 Hd - 379 pesos

Battlefield V - 399 pesos

Computación

MSI Gaming Laptop, Intel Core i5-9300H - 14.999 pesos

Samsung LC32F391FWLXZX - Monitor LED Curvo de 32 - 4,841 pesos

Monitor BenQ Gamer 28 pulgadas 4K HDR - 6,999 pesos

Monitor Gamer BenQ 4K HDR 31.5 pulgadas - 10,199 pesos

LAPTOP GAMING DELL G3 15.6", GEFORCE GTX 1050 - 14,499 pesos

Huawei MateBook D 15" + Router - 13,799 pesos

Logitech G - G903 LIGHTSPEED + HERO - Mouse Inalámbrico - 1,753 pesos

HyperX Alloy FPS RGB- Teclado mecánico para gaming - 1,815 pesos

Video

Pantalla Samsung 4K UHD de 55 pulgadas - 10,999 pesos

Pantalla Samsung 4K UHD de 55 pulgadas - 13.999 pesos

Pantalla Samsung 4K UHD de 65 pulgadas - 14,998 pesos

Pantalla Samsung 4K Crystal UHD de 65 pulgadas - 16,998 pesos

Pantalla Samsung 4K UHD de 82 pulgadas - 45,999 pesos

Pantalla Samsung 8K de 55 Pulgadas - 55,999 pesos

TV Samsung 32 - 4,199 pesos

Combo Family Hub Refrigerador + Pantalla Samsung - 45,096 pesos

Roku Express - 699 pesos

Star Wars Jedi Fallen Order - 719 pesos

Sonido

Bose SoundLink Micro - 1,999 pesos

Panasonic SC-CMAX5JLM-K Bocina Amplificada - 2,199 pesos

PANASONIC RP-HF410B Audífono de Diadema Bluetooth - 449 pesos

Panasonic RP-HTX80B-R Inalámbrico - 649 pesos

Panasonic RP-HD605N-K - Auriculares con Bluetooth - 2,849 pesos

RCA Teatro en Casa Bluetooth - 1,890 pesos