Hitman: The Complete First Season ya está en la PS Store

Si aún no has jugado a Hitman (2016), el reboot (reinicio) de PlayStation 4 de la brillante serie de acción sigilosa de IO Interactive, estás de suerte. El estudio anunció hoy hoy que la primera temporada completa es actualmente gratuita para PS4.

No hay demasiados detalles, pero parece que no necesitas de PS Plus para descargar el juego de forma gratuita. Eso sí, obtendrás acceso a todo el juego por un tiempo limitado. Podrás probar estar en los zapatos del llamado Agente 47 desde ahora hasta el 3 de mayo.

Mientras tanto, Hitman 2 ha recibido un gran descuento PlayStation Store. En estos momenos está a un 70% de descuento, por lo que puedes adquirir el juego completo a 23,39 dólares, indica Canal RCN.

Hitman (2016) es un juego que está dividido por seis temporadas. Cada temporada otorga una gran cantidad de horas de juego, y se calcula que pueden ser más de 45 haciéndolo todo muy rápido. Por lo tanto, tener acceso a la primera temporada puede ser muy llamativo.

¿Te darás la oportunidad de probar Hitman en PS4? Si aún no sabes, puedes ver el tráiler a continuación.