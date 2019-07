'HBO Max', la nueva plataforma que compite con Netflix

WarnerMedia anunció los primeros detalles de la que será su plataforma de vídeo en streaming con la buscarán hacer frente a Netflix y el próximo embate de Disney y Apple.

El servicio llevará por nombre 'HBO Max', una decisión curiosa, ya que buscarán apoyarse en un nombre de renombre como es 'HBO' para meter todo el contenido de WarnerMedia.

La mala noticia, es que el anuncio contempla por el momento sólo a Estados Unidos, por lo que queda pendiente saber qué pasará en España y Latinoamérica, indica Xataka.

No sólo es HBO, es un montón de contenido

Junto al anuncio del nombre de la plataforma, WarnerMedia dio a conocer parte del contenido que tendrá HBO Max, porque no sólo se trata de HBO, sino de casi todas las propiedades de la compañía, donde se incluyen tanto cadenas como estudios cinematográficos, así como exclusivos, que aquí se llamarán "Max Originals".

Según WarnerMedia, para el lanzamiento de HBO Max se encontrará aproximadamente 10.000 horas de contenido, con material de Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth y Looney Tunes. Esto más el material exclusivo que vayan produciendo a partir de ahora y por supuesto, todo lo de HBO.

Entre este contenido se encuentra 'Friends', que dejará Netflix y pasará a ser exclusivo de HBO Max, nuevamente.

HBO Max también tendrá en exclusiva para Estados Unidos: 'Fresh Prince of Bel Air', 'Pretty Little Liars', así como el famoso 'Arrowverse' de The CW, donde se incluirán las nuevas series de 'Batwoman' y 'Katy Keene', spin-off de 'Riverdale'.

En cuanto a los 'Max Originals', producciones nuevas que estarán en exclusiva para HBO Max, tendremos 'Dune: The Sisterhood', una serie spin-off a cargo de Denis Villeneuve, quien está dirigiendo la nueva película de 'Dune', que llegará en 2020. 'Station Eleven', una adaptación a la novela post-apocalíptica de Emily St. John Mandel; 'Gremlins', la recién anunciada serie animada basada en la película de 1984; y 'Love Life', una serie romántica protagonizada por Anna Kendrick.

Fecha de disponibilidad

WarnerMedia anunció que HBO Max se estrenará en Estados Unidos durante la primavera de 2020, pero sin dar precio o plataformas en la que estará disponible.