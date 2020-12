HBO Max confirma que llega a Europa y Latinoamérica en el segundo semestre de 2021

HBO Max, la plataforma de vídeo de WarnerMedia, llegará a Eurpopa y Latinoamérica durante el segundo semestre de 2021, informó la compañía en el WebSummit 2020. Sin embargo, por el momento no han revelado la fecha específica.La noticia surge el mismo día en que Warner Bros. anunció que todas sus películas del siguiente año tendrán un estreno simultáneo en HBO Max y en cines, un movimiento sin precedentes provocado por el paso de la pandemia y sus afectaciones a la industria cinematográfica.

Tanto Europa como Latinoamérica son dos mercados de gran importancia para las plataformas de vídeo en streaming. Solo hace falta ver la expectación que causó recientemente Disney Plus, servicio que aterrizó en ambas regiones este mismo año. Andy Forssell, máximo responsable global de HBO Max, señaló que su estrategia internacional contempla tener presencia en 190 países. "Es solo una cuestión de qué tan rápido podemos hacer eso", agregó.

Ahora bien, para triunfar tendrán que ofrecer contenido de calidad para poder hacer frente a plataformas que ya están consolidadas en Europa y Latinoamérica, siendo Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus las opciones más populares. ¿Cómo planean separarse de sus competidores? Según Forssell, no solo es la cantidad de franquicias con las que cuentan, también la manera en que las presentan. Además, no solo son algoritmos los que toman decisiones sobre qué películas y series deberían producir, indica Hipertextual.

El contenido original es la clave de HBO Max

Desafortunadamente para HBO Max, han perdido la oportunidad de triunfar en una época que sí aprovecharon sus competidores. Todas las plataformas de vídeo se apoyaron en el confinamiento para incrementar significativamente su número de suscriptores en todo el mundo. El crecimiento de HBO Max, como informa Forssell, únicamente se limitó a Estados Unidos. En el servicio están conscientes de esta situación, y por ello tienen un as bajo la manga para despegar en 2021: el contenido original.

En un movimiento inesperado, pero entendible, Warner Bros. anunció que sus películas del próximo año se estrenarán en HBO Max al mismo tiempo que en salas. Así pues, filmes como Dune, Matrix 4, The Suicide Squad, Space Jam: A New Legacy y Godzilla vs. Kong, entre muchas otras, verán la luz simultáneamente en el servicio. Son películas que generan gran interés entre millones de personas, así que no dudamos que se convertirán en el pilar de HBO Max durante 2021.