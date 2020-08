Gráficos Xe de Intel podrían lograr que ya no necesites una tarjeta gráfica adicional para jugar

Intel finalmente ha dado detalles reales sobre su próxima arquitectura de GPU, llamada Xe, que potenciará a sus futuros CPU con gráficos integrados. Si bien Tiger Lake, el próximo procesador móvil de 10 nm de undécima generación de Intel, será el primer producto en aprovechar Xe, la compañía también ha dicho que estaba diseñando un CPU móvil más potente con gráficos integrados Xe (cuyo nombre en código es DG1) para los fabricantes de ordenadores.

Durante una conferencia de prensa, Raja Koduri, vicepresidente senior, arquitecto jefe y gerente general de Arquitectura, Gráficos y Software de Intel, dijo que ese CPU estará disponible este año. Intel también está trabajando en una GPU discreta para jugadores entusiastas, la Xe HPG, y sí, tendrá trazado de rayos (ray tracing) dedicado por hardware.

Koduri dijo que está programada para ser distribuida en algún momento de 2021, pero no dijo si estaría disponible en formato de escritorio o portátil (o en ambos) en el momento de su lanzamiento.

Un poco de contexto: la primera generación de GPU de Intel estaba en su última tarjeta gráfica discreta alrededor de 1998, y entre la Generación 5 y la Generación 11 se han integrado en las CPU de Intel durante la última década. (Sin embargo, la generación 10 técnicamente nunca existió. Se desechó junto con la línea de CPU Cannon Lake de Intel). Por lo tanto, estos gráficos de generación 12, totalmente rediseñados y que vienen en paquetes integrados y discretos, son algo grande e importante, injdica Gizmodo.

En un evento a principios de esta semana para la prensa, Intel confirmó oficialmente que su GPU Xe discreta tendrá trazado de rayos, pero también dijo que ha mejorado sus gráficos integrados hasta el punto en que puede ejecutar videojuegos de gráficos exigentes a 1080p con una buena velocidad de cuadros. Intel tendrá más que decir sobre su GPU de trazado de rayos en el futuro, así como sobre qué fabricantes de ordenadores portátiles tendrán chips Tiger Lake, pero de todas formas, compartió mucho sobre su arquitectura gráfica Xe y algunas de las nuevas características que traen consigo.

En el evento, Intel se centró principalmente en las capacidades de su microarquitectura de gráficos Xe LP, cuyas cubiertas cubrirán la diferencia entre gráficos integrados y mas básicas, y gráficos de rango medio. La microarquitectura “continuará impulsando la experiencia visual para PC, dispositivos móviles y en formatos ultra móviles”, dijo David Blythe, Socio Senior y Director de Arquitectura Gráfica en Intel. El desafío, según Blythe, era encontrar una manera de hacer una mejor GPU dentro del área de troquel del mismo tamaño de las GPU integradas anteriores, y parece que Intel lo logró.

Los gráficos Xe de Intel tendrán hasta 48 texels (similar a un píxel de imagen), 96 EU (unidades de ejecución), 1536 flops (cálculos de punto flotante) y hasta 16 MB de caché L3, más el doble de ancho de banda de memoria. En comparación con el UHD Graphics 630 actual que ahora comparte espacio en muchas CPU Intel, es un salto decente en rendimiento. El Generación 11 actual tiene 64 EU, por lo que la nueva arquitectura no es un 50% más grande como indicaban los rumores anteriores.

Sin embargo, a pesar de el impulso en las UE es menor al que se rumoreaba, Intel rediseñó la microarquitectura Xe LP desde cero, lo que significa que su 12a generación de gráficos no solo debería ser la más potente que haya construido, sino la primera vez que la compañía ha rediseñado sustancialmente su arquitectura gráfica en varias generaciones.

Entre muchas otras cosas, Blythe dijo que la nueva arquitectura de Intel “permitirá una jugabilidad de 1080p mucho más amplia” gracias al rendimiento de energía mejorado y la eficiencia en Xe, incluyendo la “el poder jugar títulos triple A que antes no era posible” en un formato móvil con gráficos integrados. En otras palabras, el gaming con gráficos integrados están a punto de mejorar mucho.

En su estado actual, jugar algo como Far Cry 5 con una resolución de 720p y una configuración de gráficos baja promedia unos 17 cuadros por segundo con UHD Graphics 630, según Tom’s Hardware. Las variantes de Intel Core i7-1065G7 Iris Plus Graphics son bastante mejores, pero no se acercan al estándar de oro de 1080p y 60 fps de los juegos modernos, con un promedio de 27 fps para la versión de 15W de la CPU y 37 fps para la versión de 25 W.

Intel mostró algunas imágenes de juego a 1080p, que incluían PlayerUnknown’s Battlegrounds, Grid, Mount & Blade II: Bannerlord, Doom Eternal y Battlefield V, y aunque era difícil distinguir la configuración exacta de fps o gráficos, las imágenes eran consistentemente fluidas y parecía totalmente jugable. Intel mostró una comparación de Grid reproducida en gráficos Gen 11 de baja calidad y gráficos Xe de alta calidad, y la velocidad de fotogramas parecía casi idéntica, pero nuevamente, es difícil evaluar correctamente la velocidad de fotogramas y la calidad de los gráficos a partir de secuencias de juego en streaming.

Intel también mostró una comparación lado a lado de Battlefield V que se juega en una plataforma Gen 11 25W en comparación con Gen 12 Xe LP 15 W, y si bien el juego parecía idéntico, una versión más lenta mostró que la microarquitectura Xe LP era mejor para suavizar la acción de rodar del sistema de desplazamiento de un tanque mientras estaba en movimiento. La versión Gen 11, por el contrario, fue algo entrecortada.

En cuanto al software, los gráficos Xe también incluirán una nueva optimización de GPU adaptativa, que decide cuándo y cómo recompilar el sombreado en una escena determinada. Según Intel, este es un cambio de controlador general, por lo que no solo es parte de la arquitectura Xe LP, sino que Intel también planea habilitarlo para Gen 9 y Gen 11, aunque Intel no ha dicho exactamente cuándo estaría disponible para gráficos de generación 9 y 11.

Intel Xe también tiene una nueva función llamada Instant Game Tuning, que se espera que mantenga los juegos optimizados sin una instalación completa del controlador. Si usas gráficos discretos, probablemente ya estás familiarizado con la frecuencia con la que necesitas actualizar los controladores para aprovechar todas las funciones de un juego. Siento que he descargado e instalado una tonelada para mi tarjeta gráfica Nvidia solo en las últimas semanas. El controlador es necesario para obtener el mejor rendimiento de sus juegos y, a menudo, está dirigido a un juego específico. Intel dice que está eliminando esa necesidad al entregar actualizaciones de controladores a través de su nube para que los usuarios nunca mas tengan que preocuparse por actualizar de manera manual.

Por otro lado, Intel también ha aumentado el rendimiento de codificación/decodificación hasta el doble, han agregado soporte para decodificador AV1, soporte para codificación de contenido de pantalla HEVC, reproducción 4K/8K60, reproducción HDR/Dolby Vision y mayor fidelidad con canalización de video completo de 12 bits de extremo a extremo. El motor de pantalla Xe LP también es compatible con DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB4 Type-C y una tasa de refresco de hasta 360 Hz y Adaptive Sync.

Todo esto significa que parece que algo bueno saldrá del proceso de 10 nm de Intel que se retrasó durante tanto tiempo. Dejando de lado el rendimiento de la CPU, parece que los gráficos integrados de Intel recibirán un gran impulso gracias a la arquitectura Xe. Una pregunta importante que queda ahora es cómo se comparará Xe LP con los gráficos integrados de AMD, que tradicionalmente han sido superiores a los de Intel. Apple también se está preparando para lanzar sus propios procesadores basados en ARM con gráficos integrados, por lo que ese será otro punto de comparación interesante. Además, ¿cómo se comparará la GPU de trazado de rayos de Intel con la de Nvidia, o incluso con la de AMD?

Hasta ahora sabemos que las GPU personalizadas que potencian la Xbox Series X y PlayStation 5 tienen trazado de rayos, pero no hemos escuchado mucho en el frente de la PC. Sabemos que las GPU de próxima generación de AMD tendrán trazado de rayos, pero aún no se sabe la fecha de lanzamiento. La segunda generación de GPU con trazado de rayos de Nvidia también podría estar a la vuelta de la esquina. Aún así, esta es una reorganización bienvenida al ámbito de la GPU que durante mucho tiempo ha estado dominado por Nvidia, y puede ser un cambio masivo en el mercado de los portátiles económicos.