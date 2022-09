Google 'regala' 250 mil dólares a un 'hacker' por error

El ingeniero en seguridad Sam Curry, que se describe a sí mismo como un 'hacker', dijo que Google le envió por error 250 mil dólares.

"Han pasado un poco más de tres semanas desde que Google me envió aleatoriamente 249.999 dólares y todavía no he escuchado nada en el 'ticket de soporte'. ¿Hay alguna forma en que podamos contactar a Google?", comentó mediante su cuenta de Twitter. "Está bien si no lo quieres de vuelta", bromeó.

Curry suele recibir ingresos relacionados con los agujeros de seguridad y las vulnerabilidades de varias compañías de tecnología, una práctica en la que las empresas pagan a terceros por su ayuda para encontrar errores en su 'software'. Sin embargo, aseguró, citado por NPR, que no pudo encontrar un vínculo entre la búsqueda de recompensas por errores para Google y la cantidad depositada en su cuenta bancaria, ya que se trataba de un error.

Del mismo modo, señaló que, en caso de que el gigante tecnológico tarde demasiado tiempo en comunicarse con él, podría tener que mover el efectivo a una cuenta bancaria diferente para evitar pagar impuestos, indica RT.

En una declaración al medio, un portavoz de Google dijo que eran verdaderas las sospechas de Curry. "Nuestro equipo recientemente realizó un pago a la parte equivocada como resultado de un error humano. Agradecemos que el socio afectado nos los comunique rápidamente y estamos trabajando para corregirlo", explicó y agregó que la empresa quiere recuperar el dinero.