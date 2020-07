Google prohibirá los anuncios de las páginas de conspiración de coronavirus

Google prohibirá los anuncios que promocionen las teorías de conspiración del coronavirus, eliminará los anuncios de las páginas que promueven estas teorías y desmonetizará sitios enteros que con frecuencia violan la política a partir del 18 de agosto. CNBC informó la noticia el día de hoy, y señaló que complementa la prohibición existente de monetizar la información médica dañina.

Un portavoz de Google confirmó que la nueva política cubrirá páginas que contradicen un "consenso científico autorizado" sobre la pandemia de coronavirus. Si bien Google ya desmonetiza las declaraciones de propiedades saludables falsas, pronto hará lo mismo con las declaraciones falsas sobre los orígenes del virus, por ejemplo. La política no se aplicará a las páginas que desacreditan o informan sobre la existencia de estas teorías, y no se aplica a las teorías de conspiración no relacionadas con el coronavirus.

"Estamos implementando salvaguardas adicionales al expandir nuestras políticas de reclamos de salud dañinos tanto para editores como para anunciantes para incluir contenido peligroso sobre una crisis de salud que contradice el consenso científico", dijo un portavoz a The Verge.

Google y otras grandes plataformas web han luchado con un panorama de información (y desinformación) en constante cambio en torno a la pandemia. La compañía prohibió brevemente todo lo relacionado con el coronavirus no gubernamental como en marzo, pero levantó la prohibición después de las quejas de las organizaciones de campaña demócratas. También ha desmonetizado videos de YouTube sobre la pandemia, una táctica que se toma con muchos temas delicados. Y en medio de la escasez de productos al principio de la pandemia, prohibió temporalmente los anuncios para la venta de máscaras faciales , una política que Facebook también adoptó.

No está claro cuánto contenido actualmente viola las nuevas reglas de Google y si sitios específicos serían desmonetizados bajo ellas.